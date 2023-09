'No me llame Ternera' no solo ha indignado a un sector de la prensa española y los 514 firmantes de la carta en la que se pedía al Festival de San Sebastián que lo eliminara de su programación, también ha defraudado -por diferentes motivos- a las dos personas que lo protagonizan. En una entrevista publicada hace unos días por el diario 'Berria', Josu Ternera lamentó la descontextualización que, a su juicio, el documental hace de sus palabras, y este sábado Jordi Évole se ha mostrado decepcionado por la actitud mostrada por el que fuera dirigente de ETA durante la conversación. “Me habría gustado que él ofreciese una imagen más conciliadora y tuviera palabras más amables”, ha explicado el codirector de la película poco antes de su presentación oficial en el certamen. “Durante la entrevista se dedicó a hablar más para adentro que para afuera, se dirigió a los presos que siguen en la cárcel y a la militancia aberzale, y eso anuló la posibilidad de que ofreciera un discurso más conciliador”.

Inevitablemente, la polémica suscitada por la citada carta y por la censura preventiva que en ella se exigía aduciendo que el documental ofrecía un “blanqueamiento” de la imagen de Ternera ha protagonizado buena parte del encuentro que Évole y el también codirector Màrius Sánchez han mantenido con la prensa. “Entrevistar no es blanquear. Si [los firmantes] han llegado a la conclusión de que hemos blanqueado a Josu Urrutikoetxea es que no nos conocen; si nos situán al lado de la izquierda aberzale, es que no saben quiénes somos”, ha asegurado Évole. “Tenemos una ciudadanía muy formada, que no necesita que nadie les diga qué películas tienen que ver y cuáles no pueden ver”. Según Sánchez, “el verbo blanquear se está usando demasiado, y muy mal”.

"Interés informativo indiscutibe"

La pareja de directores están acostumbrados a generar controversia, tras haber entrevistado a figuras como Arnaldo Otegi, el etarra Iñaki Recarte y Miguel Bosé en su espacio televisivo ‘Lo de Évole’, pero aseguran que en ningún momento fue su intención “llegar a esta rueda de prensa habiendo generadoc tanto ruido de antemano”. Se muestran tranquilos al respecto y convencidos de haber “cada decisión referente al documental ha sido muy meditada y muy discutida”, afirma Sánchez. “El interés informativo de una entrevista con un líder terrorista es indiscutible, ninguna facultad de periodismo cuestionará eso”, añade Évole al respecto. “Hemos querido arrojar luz donde no la había. Es la primera vez que un líder de ETA concede una entrevista a una televisión, que ha resultado ser una de alcance mundial”, explica el director en alusión a Netflix, que acogerá el estreno de ‘No me llame Ternera’ el 15 de diciembre. “En ninguna de las películas que se produjeron sobre el conflicto vasco al cumplirse el décimo aniversario del abandono de las armas se recogió el punto de vista de ETA, y nos pareció esencial que se conozca”.

En otras palabras, indica Évole, ‘No me llame Ternera’ es producto de su sentido del deber periodístico, y de los que consideran una necesidad de reflexionar sobre la historia por doloroso que resulte. “El final de la violencia no sucedió hace tanto tiempo, y a pesar de ello mucha gente joven ni siquiera sabe quién fue Miguel Angel Blanco; eso es una anomalía. Tenemos que decidir si queremos una sociedad en la que se grite “Que te vote Txapote” sin saber quién fue Txapote, o una en la que se sepa que Txapote fue el asesino de Blanco”, ha aclarado hoy. “Sentimos un orgullo absoluto por haber hecho el documental. “Si el día de mañana me estuviera arrepintiendo de no haberlo hecho porque tuve miedo, sería incapaz de perdonarme a mí mismo”.