Pilar Eyre: "Siempre sale un rey, un gallego y un perro en mis novelas"

Pilar Eyre (Barcelona 1951) recibe en casa. Hace un año y medio que presentó su anterior novela, 'Cuando éramos ayer', en un restaurante. "Esta vez queríamos algo más original", dice su editora de Planeta. En el amplio salón de su piso de la zona de Barcelona alta caben de sobras todas las pinturas de su padre -el pintor gallego Vicente Eyre Fernández-, fotos de su hijo, estantes repletos de libros y más de tres decenas de convidados, ávidos por saber de su última fabulación. Su perro Brody, zalamero, la busca todo el tiempo: calma los nervios de su dueña, "insomne desde hace una semana ante la cita".

Acaba de salir 'De amor y de guerra', una historia de amantes en tiempos convulsos, de "vidas corrientes" truncadas por la guerra civil y el exilio. Y van 23 títulos de la periodista y cronista social, soltera de nuevo tras dejar atrás la relación a distancia que ha mantenido los últimos ocho años con el también periodista Enrique Badia. No descarta volver a enarmorarse: "El amor no tiene edad", proclama.

¿Miedo a estas alturas?

Una vez me dijo un psicólogo que ante una crítica negativa se necesitan 70 positivas para que se te olvide. Me pasó con 'Mi color favorito es verte' [finalista del Premio Planeta en 2014], que fue número uno en ventas, pero una crítica mala se me clavó en la cabeza.

Regresa con una novela.

Las biografías no tienen secretos para mí. Llevo 15. Tengo grandes maestros, como Stefan Zweig, del que me he leído todo. Pero solo los tontos y los pedantes leen ensayos y biografías. En las grandes novelas como 'Guerra y paz' o 'Madame Bovary' están los grandes ensayos del mundo. Este verano he releído el 'Quijote' y se me han despertado áreas del cerebro que estaban muertas por las pantallas o el 'ebook'.

Y de nuevo Barcelona como escenario.

Los grandes autores que han cantado Barcelona han sido Mendoza y Marsé. A mí también me gusta hablar de cosas que he visto, que me han contado, que forman parte de mi vida. También salen muchos gallegos en mis libros, porque mi padre era gallego, y perros, y algo relacionado con el rey [en este caso un abogado catalán que lleva los negocios de Alfonso XIII en el accionariado del Metro de Madrid].

¿Qué hay suyo en este 'De amor y de guerra'?

Parte de un amigo, que me contó que su abuelo era republicano y se había exiliado cuando la guerra civil. Lo dieron por muerto y al cabo de unos años se enteraron de que vivía a 100 km de la frontera. Cuando se reunió con él y le preguntó por qué nunca dijo nada inexplicablemente siempre guardó silencio. Retrato aquella generación que sufrió tanto estrés postraumático.

¿Hubo casos en su familia?

Mi padre estuvo tres años en prisión durante la guerra, condenado a muerte, esperando todos los días a que le fueran a fusilar.

Tremendo.

Nunca lo hablé con mi padre, pero siempre lo vi con un fondo de melancolía. No sales indemne de eso.

Necesitaba hacerles un homenaje.

Ya investigué de esa época para la biografía que escribí del anarquista 'Quico Sabaté, el último guerrillo'. Me entrevisté con muchas personas del exilio, viajé a Burdeos, Toulouse, y ahora me he documentado mucho más. He descubierto algo que no se había contado.

Explique, explique...

He encontrado en un libro antiguo la declaración que hizo en 1972 un republicano que pasó la frontera con el general Modesto, que era un héroe comunista de la guerra cantado luego por poetas como Alberti. Contó que el general mató sin motivo a un chico que intentaba apartar un camión de la carretera. Sin ningún motivo sacó la pistola, lo apuntó y lo mató. Esto también me ha servido de material para la novela.

Y mientras ocurre ese hecho terrible, su protagonista, Román, se enamora también en la frontera de una miliciana rebelde. Recuerda algo a usted, ¿no?

Exacto, intenté entrar en el PSUC pero no me quisieron. Tengo la suerte de poder retratar a los dos bandos. Por mi origen conozco un bando y por mi elección de conciencia después conocí el otro. Conozco las luces y las sombras de los dos.

Tampoco se le escapa una de la crónica social. Está usted con Julia Otero, en la radio, en la tele, con Helena Garcia Melero, y además, triunfa con su canal de Youtube.

Y escribo en 'Lecturas'... Estoy loca, todo es trabajo, trabajo y trabajo. No tengo vida privada. Es un pena, porque yo antes hacía muchas cosas, tocaba la guitarra, pintaba, tenía mucha vida social, me encantaba salir... Pero me tengo que reprimir, porque ya estoy pensando en la próxima novela. Aún no se lo he dicho a la editorial.

"Juan Carlos morirá en el extranjero y no pasará nada. No hay que echarse las manos a la cabeza"

Además, RTVE ya rueda 'Ena', la serie sobre la reina Victoria Eugenia basada en su libro.

El guión es de Javier Olivares, el mejor guionista que hay en estos momentos. Me encanta que haya captado el carácter de esta reina, Victoria Eugenia de Battenberg, que es una reina incomprendida, extranjera, despreciada por el entorno del rey, Alfonso XIII. Tiene mucho paralelismo con doña Sofía, aunque ella sí que ha sido querida por los españoles.

Su marido ya no tanto... ¿Cree que el emérito volverá a vivir a España?

A las regatas seguirá viniendo, pero no volverá a vivir en España. Morirá en el extranjero y no pasará nada. No hay que echarse las manos a la cabeza.

¿Mantiene alguna relación con Felipe?

Ninguna, tienen una relación muy fría y distante. Son antagónicos. Felipe quiere demostrar que es una nueva monarquía.

Hasta Letizia tiene un apelativo más moderno. Usted la llama la "reina feminista".

Dentro del estrecho margen que le deja el protoco, ha dado muestras de que es una mujer preparada, feminista, siempre que puede recuerda el trabajo de las mujeres. En los últimos tiempos está más empoderada.

"Felipe VI está reivindicando y rehabilitando la figura de Pujol. La Casa Real no da puntada sin hilo"

Leonor aún no tiene apodo. ¿Cómo la ve a punto de hacer 18 y recibiendo instrucción en la academia militar?

La veo segura de sí misma, es una chica bien educada. Es muy consciente de sus responsabilidades.

Esta semana usted ha despejado dudas sobre el encuentro de Pujol y Felipe en una fiesta en Barcelona.

El rey fue a saludarlo expresamente y cuando salió volvió otra vez a hablar con él. Si conoces un poco los protocolos de Zarzuela, eso es una cosa rarísima. Estamos hablando de Pujol, que está acusado de múltiples delitos y pendiente de juicio. Me contaron la conversación. Le habló en catalán y le llamó 'president'. Para mí, el rey está reivindicando y rehabilitando la figura de Pujol. La Casa Real no da puntada sin hilo. Veremos un nuevo tratamiento hacia Pujol a partir de ahora, cosa de la que yo me alegro.

¿Y qué se dijeron?

Pujol le dijo que cada vez lo veía más alto, y Felipe aseguró que al contrario, que encogía. ¿Cuánto mide, usted?. 1,95. Pues yo la mitad.