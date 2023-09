¿Rinde homenaje a su familia y sus recuerdos de infancia?

Es sobre todo reivindicar de dónde vengo porque uno tiene que saberlo. De lo contrario, no podrás volver si un día te pierdes y acabas en medio del océano en un barco tirando cohetes para que te recoja alguien. Tienes que conocer de dónde vienes y no perder tu infancia, tus principios, tu pueblo, tu familia, tus amigos.

Las raíces, ¿verdad?

Sí. Hay que sentirse feliz con lo que uno es, aunque sea regular, mejor o peor, pero es lo que eres. Esto no lo puedes perder jamás. Si no, no eres nadie.

Destaca el compromiso social en varias de sus composiciones. ¿Se echa falta en el flamenco?

No sé por qué ocurre, aunque muchas veces los cantaores no componen, sino que cogen letras populares o hacen versiones de otras músicas. Y como siempre ha funcionado... Animo a componer, pero es algo que tiene que salir de uno, como cantar, como el ritmo. Sale del corazón, no tiene que ser a la fuerza, igual que el amor, que debe ser natural. Sí me gustaría que hubiese más creación, es lo más bonito, crear música y letras. En el flamenco estamos un poco atrás en este aspecto.

A quién dirigiría el «vive y deja vivir» del tema Despierta?

A todo, hay que dejar vivir. Es una frase muy dicha, pero yo la escribí y ya está. Y el otro día vi una película en la que también se dice, Días de vino y rosas, que me recomendó don Diego del Morao [el guitarrista de Fernández], un gran aficionado al cine.