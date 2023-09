Els senyors de l'anell. Wagner avui a Palma

Avui horabaixa i en els cinemes Ocimax de Palma (20.15 h), es podrà veure, en directe des del Covent Garden de Londres, una funció operística de L’Or del Rin, la primera de les quatre òperes que formen L’Anell del Nibelung, una tetralogia en la qual Richard Wagner va abocar tot el seu talent, no solament musical, sinó també literari, a partir d’idees i mites propis de les divinitats nòrdiques.

Permeteu-me, doncs, que, per si voleu acostar-vos a aquesta visió panoràmica i en format cinema, en unes poques línies parli de l’argument d’aquesta primera de les quatre històries i que és la que desencadena tot el drama posterior, amb la caiguda dels déus inclosa com a colofó final.

L’Or del Rin ve a ser, més que una òpera convencional, una espècie de preludi musical; de fet no té pauses, perquè és, en si mateixa, una introducció en un sol acte, una mica llarg, això sí, ja que dura més de dues hores i mitja. Tant? Podeu demanar-vos, però si penseu que Sigfrid, el tercer dels quatre títols, en dura més de quatre i que La posta dels déus s’acosta a les cinc, realment, la primera és curta. Tot és qüestió de relativitzar-ho.

Comença l’obra amb les tres filles del Rin jugant, rient i comentant les excel·lències del tresor que les aigües amaguen en forma d’or i que elles protegeixen. Apareix l’ambiciós Alberich, un nibelung o ésser de les profunditats de la terra, el qual amb subterfugis aconsegueix robar l’or. Elles el maleeixen i condemnen tot el qui posseeixi aquesta riquesa i no la torni al riu.

Sense pausa, l’escena es transforma i ens trobam a la família reial divina, formada pel déu Wotan, la seva esposa Fricka i els tres cunyats de Wotan, Freia, Froh i Donner. Tots ells volen estrenar el nou palau celestial, el Valhalla, que han construït els dos gegants Fasolt i Fafner i que es presenten per cobrar el treball realitzat.

Wotan es nega a pagar perquè no té riquesa suficient per fer-ho i els ferotges éssers retenen Freia com a penyora. Arriba Loge, l’intel·ligent déu del foc i, assabentat de la feta, elabora un pla: anar a les profunditats i robar l’or del Rin a Alberich. Wotan i Loge parteixen.

A la tercera escena, a les mines amagades en el centre de la Terra, Alberic manté mig esclavitzat el seu germà Mime. Arriben els déus i amb subterfugis aconsegueixen l’or. Una vegada retornats al seu hàbitat habitual, Wotan paga als gegants, que, per moguts per l’ambició es barallen entre ells fins al punt que Fasolt mor en mans de Fafner. Loge veu en aquest fet, la maledicció de les filles del Rin.

En tot això apareix Erda, la deessa de la Terra i recomana el retorn de l’or al Rin, ja que la maledicció perseguirà els posseïdors. Wotan i els déus no fan cas i entren al Valhala, tots menys Loge que, en certa manera, intueix la desgràcia.