Enrique Bagaría, músico: «Es esencial para un músico trabajar la música de cámara, pues te ayuda a ser mejor artista»

Como estudiante y postgrado, estuvo en diversas escuelas de música y tuvo a grandes maestros, ¿qué recuerdos tiene de esos años de formación?

Me siento muy afortunado de mis profesores y de todos los maestros que me han aportado algo. Es esencial para la profesión tener buenos guías que te hagan amar lo que haces y sentirte identificado con el arte. Sí, ciertamente, desde pequeño me he sentido muy bien tutelado y un profesor te influye toda la vida.

También ha sido premiado en concursos internacionales. ¿Es bueno para un pianista presentarse a esos certámenes?

La cuestión es cómo te sitúas ante un concurso. Si te lo tomas como una obsesión la aportación es negativa, pues debes afrontarlo como una manera de, primero saber dónde estás y conocerte, pero también de darte a conocer e intercambiar experiencias con futuros colegas. Un concurso tiene tanto de trampolín como de aprendizaje.

Alterna el recital con conciertos de piano y orquesta, ¿se sitúa diferente ante cada una de esas formas musicales?

La mentalidad y la preparación son prácticamente iguales, aunque claro, el género cambia y eso te obliga a parámetros diferentes, acústicamente e incluso físicamente. En un recital estás solo y en un concierto con orquesta debes pactar con la formación. Si estás solo ofreces tu versión de la partitura, cuando vas acompañado, si bien el solista es quien debe marcar las líneas de la interpretación, debes consensuar, con director y músicos, algunos detalles. Por eso es importante que pianista y director se vean y trabajen juntos antes de empezar los ensayos. El diálogo es necesario.

¿Y dónde situamos la música de cámara?

He hecho y hago mucho repertorio de pequeño formato. Es esencial para un músico trabajar la música de cámara, pues te ayuda a ser mejor artista. Y, si bien hace años, esa música no era aceptada de forma masiva, poco a poco el público la acepta y se interesa por ella. La tradición, desde el siglo XIX, era que el público aclamara al solista y a las orquestas grandes, pero ahora también los pequeños grupos tienen el reconocimiento del aficionado.

Ha grabado tanto a compositores catalanes como Cervelló y a los más clásicos como Haydn. ¿Cómo ve hoy a la industria discográfica?

Al final grabamos para nosotros mismos, para tener algo que quede para siempre, para tomar una fotografía sonora del momento. El disco, como tal, es evidente que no tiene el peso que tenía antes en el mercado. Hoy también puede servir como carta de presentación. Los programadores todavía le dan cierta importancia. Ahora bien, y que me perdone Glen Gould, como el directo no hay nada. Tocar en vivo crea sinergias y energías que, como es lógico, no se dan en un estudio de grabación.

Y como profesor que es, ¿cómo está el panorama de los jóvenes estudiantes?

A mis alumnos les digo que si quieren dedicarse a la música deben elegir bien a sus maestros, pues hoy el contexto es muy diferente del que yo mismo tuve de joven. La manera de estudiar ha cambiado, como ha cambiado la sociedad. Y, además, les digo a mis alumnos que se diversifiquen, pues además de saber tocar deben conocer el fondo de la partitura, su época, cómo fue creada. Tristemente es el mercado el que marca y, si bien el nivel de los estudiantes es altísimo, hay mucha competencia. No hay sitio para todos.

En el programa del concierto en Pollença aparte de Bach, todos lo demás compositores son rusos. ¿Bach combina con todo?

Bach siempre combina con todo, mucha música occidental ha salido de él. Bach es el padre de la música, de antes de él y de la que vino después, parece una paradoja per es así. Bach es el Everest de la Música. Y empezar un recital con Bach, te sitúa.

De Tchaikovsky la obra Juny de Las estaciones, un opus poco interpretado, ¿no cree?

La verdad es que sí, la trabajo con alumnos y no la he interpretado entera nunca. Estamos ante un Tchaikovsky muy diferente del de los ballets y sinfonías, pero sigue siendo Tchaikovsky y, por tanto, no es una música menor. Las obras para piano de Tchaikovsky continúan teniendo esa inspiración y esa mágica tan características del compositor ruso.