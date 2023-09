La autora de la exitosa novela La señora March, Virginia Feito, que Elisabeth Moss llevará al cine; la experta en divulgación sexual y firmante de la trilogía Zorras, Malas y Libres, Noemí Casquet, con millones de seguidores en las redes sociales; y El Comidista, Mikel López Iturriaga, son tres de los platos fuertes del Festival de Literatura Expandida a Magaluf (FLEM), cuya tercera edición se celebrará del 5 al 8 de octubre, un día más que los años anteriores.

Hasta una treintena de escritores, artistas y divulgadores culturales transformarán el hotel InnSide Calvià Beach –conocido por su piscina colgante– llenándolo de charlas literarias, citas musicales y más actividades relacionadas con el arte y la cultura, algunas tan originales como la manicura de Maritza Paz, que ha trabajado para Rosalía y Nathy Peluso.

Entre los autores destacan tres internacionales: André Aciman, conocido por la novela Call me by your name, que presentará su nuevo ensayo, Homo irrealis, en su única visita a España; Emilie Pine, que firmó el Libro del Año en Irlanda en 2018, Todo lo que no puedo decir, y traerá a Mallorca su primera novela, Ruth y Pen; y la periodista Eve Fairbanks, Premio PEN/John Kenneth Galbraith de no ficción por Los herederos.

Las firmas españolas que no quieren perderse un evento que en tres años se ha convertido en una referencia son el cineasta y escritor David Trueba, ganador de dos Goya; la humorista Henar Álvarez, del pódcast Buenismo Bien y de la exitosa novela gráfica La mala leche; Jacobo Bergareche, autor de Los días perfectos; Elisa Victoria, quien sorprendió con Vozdevieja; el poeta mallorquín Biel Mesquida, que presentará su nueva obra, Passes per Palma; Laura Fernández, galardonada con El Ojo Crítico de Narrativa por La señora Potter no es exactamente Santa Claus; el conocido actor Pablo Rivero, de Cuéntame, que también es novelista y en su libro más reciente, La cría, se sumerge en un thriller psicológico; Marta Orriols, aclamada y premiada por Aprendre a parlar amb les plantes; y Mar Garcia Puig, que se estrena en solitario con La historia de los vertebrados.

Además, acudirán a Magaluf el periodista Xavi Puig, del diario de humor El Mundo Today; «el tío del casco» Erik Harlkey, experto en estudios urbanos e inventor del falso movimiento constructivo Pormishuevismo para explicar la arquitectura especulativa de este país; Iban Yarza, divulgador del pan casero muy popular por sus explicaciones sencillas; el músico Joan Enric Barceló, de Els Amics de les Arts, que se ha adentrado en la narrativa Morir sabent poques coses; la coautora del premiado pódcast Arsénico Caviar, Beatriz Serrano, que presenta su novela El descontento; y el arqueólogo gastronómico mallorquín Tomeu Arbona, así como los artistas de la programación musical, que se anunciará esta semana.

Inscripciones a partir del lunes 18

Los interesados en asistir a las charlas, que son gratuitas, tienen que apuntarse a partir del lunes 18 en la página web del festival: www.literaturaexpandida.com. Las demás actividades también requieren inscripción previa y son tan variadas como un recorrido por la zona turística para conocer su patrimonio gráfico y otro con sorpresas literarias, así como una ruta para aficionados al ciclismo, la performance titulada Quema la memoria durante la inauguración del FLEM a cargo de Paula Bonet y The New Raemon, y las intervenciones artísticas de Olga de Dios, Julià Panadés y Nil Marquès en las Secret Rooms.