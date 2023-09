El ilustrador Pere Ginard: la imagen al servicio de la reflexión

Un proyecto personal que gira en torno a un niño sordomudo que aprende el lenguaje de signos le ha valido al ilustrador y cineasta mallorquín Pere Ginard (Artà, 1974) una mención especial en el Catálogo Iberoamérica Ilustra, una plataforma con repercusión internacional destinada a editores.

Al concurso convocado por el Catálogo Iberoamérica Ilustra, organizado por Fundación SM y la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (México), se presentaron 673 ilustradores y solo 37 artistas fueron seleccionados para ser incluidos en él. Pere Ginard, además de ser uno de ellos, ha recibido una mención especial.

Ese proyecto destacado y personal del mallorquín, en el que prima la imagen, tiene por título Ayuda y se publicará a finales de año con una editorial mexicana, explica Ginard, afincado en Barcelona, donde imparte clases en la Escola Massana y trabaja como ilustrador, principalmente en encargos para editoriales.

En Ayuda todo es ficción. «No tengo cerca ni en la familia a alguien sordomudo, pero era un tema que me interesaba para explorar en un álbum sin palabras», dice Ginard de este trabajo. «Es como yo me imagino que debe de ser aprender el lenguaje de signos por un niño. Por eso lo titulé Ayuda, porque me pareció suficientemente sugerente». Esa palabra aparece en dos ocasiones en el libro.

Su inminente publicación por Ediciones Hungría no ha sido consecuencia de la mención especial. Ginard ya había trabajado con esta editorial y les había presentado la propuesta antes de concursar, matiza. Ayuda «cuenta una historia y sugiere mucho más de lo que explica, en el fondo es una reflexión sobre el lenguaje y sobre cómo nos comunicamos, más allá de las palabras», analiza su autor.

Ginard se caracteriza por trabajar el collage, ahora ya digital, escaneando diferentes imágenes. Ese tipo de ilustración, que requiere invertir mucho tiempo, es el que suele realizar en los encargos que le llegan. En sus proyectos más personales se decanta por «el dibujo en línea, muy pequeño, muy sencillo, pero también con recortes de imágenes de diccionario antiguo», explica.

Pere Ginard se trasladó de Mallorca a Barcelona en 1993 para estudiar Bellas Artes y desde entonces reside allí. Su trabajo como profesor de ilustración en el centro de diseño Massana (que vive como una prolongación natural de su vocación) es el que le permite dedicarse a hacer esos proyectos más personales y dedicar parte de su tiempo libre a ilustrar libros, o a crear pequeños cortos de animación que mueve en circuitos de ese tipo de cine.

Hace pocos meses publicó Llibre de les meravelles (Libros del Zorro Rojo), una especie de bestiario en dibujos, compuesto por 101 láminas, que considera su primera publicación «personal 100%».

Ginard cuenta que él es de los que siempre dibuja, va llenado libretas y se obliga a trabajar cada día en algo, hasta que una de las ideas le da pie a hacer algo más.

Estos proyectos propios conviven con encargos. «En mi caso, todo es muy orgánico, las cosas van y vienen». Últimamente ha trabajado con la editorial Alma para la que ha ilustrado libros de filosofía. «Yo, encantado. Ilustrar este tipo de escritos es un reto, no es lo mismo que un cuento infantil», aunque asegura que también podría hacer algo más luminoso y alejado del estilo tenebroso que le caracteriza.

Ha ilustrado filosofía, ficción y también El viejo del puente, de Hemingway, un encargo que le exigió documentarse mucho sobre la Guerra Civil y le supuso un reto del que se siente especialmente satisfecho. «Dependiendo del texto, puedes aportar más simbología que no está explícita en lo que hay escrito y otros en los que tienes que ir con mucho cuidado de no cometer un gran error», indica. En todos los casos, añade, trata los textos «con mucho respeto y con la complicidad del editor».

Ginard llega a la conclusión de que disfruta con todo lo que cae en sus manos: «Realmente me lo paso muy bien», afirma.