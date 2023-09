Cuando el personal del Arxiu Municipal de Palma debe revisar los expedientes que solicitan los investigadores o ciudadanos en general, «en ocasiones halla por serendipia auténticas joyas de planos de plantas y alzados de edificios». La mayoría de ellos han desaparecido, aunque su valor patrimonial merece un espacio en la memoria colectiva. De ahí la exposición inaugurada este viernes en el archivo de Can Bordils, Palma singular: Un segle de canvis.

Sus profesionales han llevado a cabo «un notable trabajo de búsqueda, selección y contextualización» de una selección de 22 proyectos arquitectónicos construidos el primer tercio del siglo XX. «Fue una época ambiciosa en la que la capital balear quería sumarse a otras ciudades» con su expansión tras el derribo de las murallas, tal como afirmó la directora general de Patrimonio de Cort, Pilar Ribal, durante la presentación de la muestra, que no será la única que preparará Can Bordils.

Los cambios producidos por la demolición que acotaba lo que hoy llamamos centro histórico transformaron el Eixample, que pasó de ser fora porta (zona rural extramuros) a albergar algunos de los inmuebles más importantes de la época.

En la exposición se pueden ver los planos en planta y alzado de la Casa del Poble, de los arquitectos Guillermo Muntaner y Guillem Reynés, que estaba en la calle Reina María Cristina; el Teatro Lírico, obra de Jaime Aleñá junto a Gaspar Bennazar, que fue demolido para crear s’Hort del Rei, de Gabriel Alomar, también presente en la documentación mostrada; hasta siete proyectos de Bennazar: Can Bibiloni, Can Miret, s’Escorxador, Cinema a l’aire lliure, el hotel Alhambra, la ampliación de Ses Sedes y el ya citado Lírico; además de otros testimonios del pasado industrial, sanitario, social y cultural de la ciudad, entre ellos los almacenes Casa Alzamora, del arquitecto Guillem Forteza; la fábrica de la Soledat Calzados Gorila, también de Muntaner; el almacén de maderas Can Mir, de Gaspar Reynés, que en la Guerra Civil se convirtió en la prisión franquista y ahora es el cine Augusta; los hospitales Mare Nostrum y la Clínica Rotger, de Enrique Juncosa y Carlos Garau, respectivamente; y más obras cuyo fondo arquitectónico puede verse en el archivo municipal.

125.000 expedientes

La sede, Can Bordils, ubicada en la calle Almudaina 9, custodia más de 125.000 expedientes de licencias de obras de entre 1895 y 1991, que no solo consultan los investigadores, sino particulares con un interés personal, por lo que «su preservación no es tarea fácil», ya que la manipulación de los documentos, la antigüedad y la calidad del papel hacen que se vayan degradando. El archivo vela por conservarlos, aunque como su misión también es difundirlos, el equipo técnico ha impulsado esta exposición.

La intención es «rendir homenaje a los arquitectos que transformaron la ciudad durante el primer tercio del siglo XX y, al mismo tiempo, evocando lo que fue y ya no es, refrescar la memoria de aquellas personas que pudieron contemplar los edificios singulares desaparecidos. Por otra parte, es bueno darlos a conocer a quienes, por edad, no los vieron», dicen. Ahora pueden hacerlo a través de planos.