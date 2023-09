Studio Weil, más local que nunca en su 20 aniversario

«El edificio está tan joven como la primera vez». Lo dijo su autor, el prestigioso arquitecto Daniel Libeskind, casi 20 años después de la inauguración de Studio Weil. Anoche no pudo acudir a la fiesta de aniversario del centro cultural por un imprevisto, pero estuvo en la Setmana d’Arquitectura del Club Pollença el pasado jueves y habló de la obra que le encargó la artista Barbara Weil en el Puerto de Andratx. Trabajó en el singular inmueble a la par que en el plan maestro para reconstruir la zona cero después de los atentados de las Torres Gemelas y Mallorca fue el contrapunto con «un proyecto pequeño y precioso frente a la inmensidad del de Nueva York». La pintora y escultora americana afincada en la isla desde 1972 le pidió un estudio para su arte, que se materializó en 2003, aunque antes de morir en 2018 quiso que sus hijos cumpliesen su último deseo: «hacer que Studio Weil se convierta en un centro cultural para Mallorca», recuerda uno de ellos, Jimmy Weinstein.

Es músico y presidente de la entidad que gestiona el espacio y, gracias a su profesión y relación con el mundo del jazz en la isla, está impulsando y acercando el centro al público mallorquín. «En verano hemos tenido una decena de actividades, el Día Mundial del Jazz actuaron grupos locales y los asistentes llenaron el lugar, y he creado con mi mujer, Liliana Santon, un festival que va por su quinta edición», según enumera quien también organiza los seminarios del reconocido festival de Sa Pobla junto a Toni Miranda. Sus amigos músicos y numerosos artistas celebraron ayer los 20 años de Studio Weil escuchando a la compositora, acordeonista y cantante americana Amy Kohn, a quien el legendario productor y músico Arif Mardin bautizó como «diablo musical con un vestido rojo» y que participó en un álbum suyo junto a artistas de la talla de Norah Jones y Phil Collins.

Los espectadores disfrutaron del concierto en el exterior del «único edificio de Libeskind en España», resaltó Weinstein, y los que aún no lo conocían seguro que se sorprendieron con «una construcción de vanguardia muy especial y única que sobresale cada vez más en contraposición a la arquitectura del entorno», en palabras del hijo de Barbara Weil sobre este legado para la isla. Su autor se inspiró en los círculos concéntricos de la filosofía del mallorquín Ramon Llull, entre otros aspectos, y tuvo en cuenta sobre todo que sería el estudio de una artista. Por lo tanto, «tenía que ser un espacio para meditar, disfrutar, desarrollar su trabajo y exponerlo», según Libeskind.

Art per al Canvi

La exposición permanente sigue teniendo obra de la pintora y hoy se inaugura la muestra titulada What if, If only, If this goes on, de los finalistas de la tercera edición del Premio Barbara H. Weil. Art per al Canvi, comisariada por Aina Pomar. Son los artistas Mar Guerrero, Xim Llompart, Erola Arcalis, Trevor Lloyd-Morgan, Florence de Olivier, Jazmín Luna y Magdalena Puigserver, todos ellos isleños o vinculados a la isla, seleccionados entre 64 proyectos artísticos con el tema común del cambio climático, según pedía la convocatoria del galardón.

Además, la comisaria ha visto una conexión de las propuestas con la ciencia ficción, que «suele relacionarse con otros planetas y lo que ocurrirá en el futuro, pero prácticamente todos los artistas se centran en lo que está pasando ahora en la Tierra». Así lo vieron también escritores del género, que respondían a su entorno más inmediato y su presente con las preguntas del título en inglés de la exposición de Studio Weil.