Setembre ha arribat

Sí, setembre ja és aquí i amb ell caminarem vers una normalització de les activitats musicals, ja que, durant els mesos de juliol i agost, la quantitat de concerts i espectacles es multiplica. L’estiu demana sortir i escoltar música en viu. Tant de bo la tardor també ho demani.

Aquí teniu unes poques però sucoses recomanacions per aquest cap de setmana.

Començarem recomanant el concert que avui horabaixa ens proposa l’Ensemble Tramuntana. La cita és en el Claustre de Sant Francesc de Palma a les 20.30h i en el programa, titulat El romanticisme en la seva glòria, obres d’Elgar, Toldrà i Dvórak.

A la mateixa hora i en el Teatre d’Artà, una nova interpretació de la cantata de Miquel Brunet Rua fosca amb les Corals de Son Servera, Felanitx, Sant Joan, l’Orfeó Artanenc, Veus Joves del Conservatori de Felanitx i l’Orquestra Lauseta. Pel que fa als solistes, les sopranos Fanny Marí, Maia Planas i el cantant Pep Àlvarez. Dirigeix Xisco Amengual.

Per a demà i en el camp municipal d’esports de Cas Concos de Felanitx (21h), concert del grup Do Natural amb la Banda de música de la ciutat, dirigida per Victor Ferragut. Junts oferiran una versió curiosa del darrer disc del conjunt, A Laudes.