A partir de esta medianoche se podrá escuchar el nuevo tema del rapero mallorquín Rels B con una de las cantantes más famosas del momento, Aitana. Ambos artistas han unido fuerzas para lanza 'Miamor', un tema que estará incluido en su nuevo disco 'Alpha' que se lanzará en breve y que contará con otros temas como 'Las Babys'.

"Se acabaron las vacaciones": así anunciaba la cantante en una publicación en Instagram, esta nueva era que está a punto de comenzar y que, además de ir de la mano con una gira internacional, viene unida a la voz de Rels B, uno de los raperos más famosos del momento.

Hace unos días que la catalana anunció la nueva canción y tan solo ha compartido unos seguidos del videoclip y de la letra que dice lo siguiente: "¿Cómo explicarte lo que ayer me pasó? Él primero me dio like, pero después me escribió. Sabes que no soy así, normalmente yo paso, pero esta vez lo sentí, respondí".

Unos versos que algunos han relacionado con un posible guiño a Sebastián Yatra, con el que se rumorea desde hace meses que mantiene una relación, aunque ninguno de los dos ha confirmado nada. Sin embargo, ya se han publicado imágenes de la pareja besándose mientras estaba de vacaciones en Ibiza.

Rels B, por su parte, hace un mes que lanzó su nuevo disco 'Afrolova' y a la vez, está inmerso en su gira internacional, en el que ha consiguió llenar el Foro Sol de México con 65.000 personas. El cantante tiene un gran éxito ya consolidado en todo el mundo, sobre todo en países de habla hispana.