Omplia, sense dir res, qualsevol espai en el qual es situava, com a persona, com a lutier i com a músic. Paco Forteza era una d’aquelles persones de consens, a les quals tots coincidíem en apreciar i valorar.

Va estudiar piano en el Conservatori de Balears i clavecí a Granollers. I encara més, va voler aprendre molt sobre el món de la Música Antiga assistint a cursos dirigits per eminències com Rinaldo Alessandrini o Reinhardt von Nagel. Va ser professor de l’escola de músics Ireneu Segarra i a més va ser membre i col·laborador de diferents formacions de música barroca a les Balears. Forteza però, a més de tot aquest bagatge, va voler entendre el per què de la música, per què els instruments musicals sonen com sonen, què hi ha dins les entranyes d’un clavicèmbal o una espineta. I per això, juntament amb Pere Fiol, posà en marxa un Taller d’Instruments, ara fa vint i quatre anys. Un taller de lutieria especialitzat en la construcció i recuperació d’instruments de corda, sobretot la corda polzada. Sempre emprant mètodes tradicionals, d’artesania i orfebreria pura. Paco Forteza ens ha deixat, queda la seva enorme petjada, a través de les seves construccions però també a través de la seva bonhomia. L’enyorarem.