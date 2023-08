Natalia Cohen: «Cuando nos desafiamos es cuando más aprendemos sobre nosotras»

Dos horas de remo y dos horas de descanso: así pasaron Natalia Cohen y su equipo nueve meses (257 días) enzarzadas en la misión de cruzar el Atlántico en un bote de ocho metros sin supervisión. El grupo de mujeres vivió momentos de angustia, llegando a pasarse más de 24 horas remando a contracorriente, pero consiguieron llegar desde San Francisco a Australia gracias a su resiliencia, trabajo en equipo y exhausta preparación. Ayer, la deportista contó su testimonio frente a las graduadas del Queen’s College de Mallorca.

¿Cómo describiría la experiencia?

Fue una de las experiencias más únicas, mágicas, difíciles y desafiantes que he vivido. Fue una oportunidad que se nos presentó de una forma muy aleatoria y aprendí mucho sobre mí misma, sobre mis compañeras, sobre la vida, sobre sentirme muy pequeña en medio del Océano Pacífico. Aprendí a sentirme conectada con lo que me rodeaba y fue de lo más gratificante.

¿Cómo se preparó, física y mentalmente?

Lo que más me gustó de la experiencia es que éramos un grupo de mujeres que se juntó solo para esta expedición. No nos conocíamos. La preparación fue principalmente conocernos entre nosotras, aprender a trabajar juntas y a cómo sacar lo mejor de nosotras mismas. Cada una tuvo procesos diferentes de preparación, el mío duró 10 meses. Trabajamos la resistencia y la fuerza, pero el 90% era mental. Entrenamos con un psiquiatra de rendimiento el perfilamiento de la personalidad, entender nuestras diferencias y la inteligencia emocional. El mayor éxito de la expedición fue que nos mantuvimos unidas durante toda la experiencia y hasta ahora.

¿Cómo se mantiene una mentalidad positiva en este tipo de situaciones?

Seguimos lo que se llama «estrategia de optimización del rendimiento»: utilizamos muchas herramientas para motivarnos como la música, mantras, la visualización, audiolibros, juegos de palabras, anécdotas,… Nos concentramos en el momento presente en lugar de en cuánto tiempo nos estaba llevando. Había momentos en los que, debido a las corrientes, nos pasábamos 24 horas yendo hacia atrás, y teníamos que mantenernos fuertes, pensar en las cosas buenas y en las cosas por las que estábamos agradecidas en cada momento.

¿Qué canción les ayudaba en momentos de dureza?

Creo que se llama Los Campeones de la Salsa, de Willy Chirino. La salsa, en general, me daba energía. También, casi como una broma, solíamos poner Eye Of The Tiger, de Survivor.

¿Algún consejo para no desmoronarse?

Cuando las cosas parecen sobrecogedoras, lo que se debe hacer para que parezcan más fáciles es desmontarlas. Desmenuzarlas en pequeñas y más manejables piezas. Como nuestra rutina era remar dos horas y descansar otras dos, lo que yo hacía era centrarme en esas dos horas, y no en el resto del día o del mes. Incluso a veces desmontaba tanto las situaciones que me centraba en cada remada.

En la ceremonia que preside esta noche le otorgan un reconocimiento académico a dos alumnas del Queen’s College que han conseguido entrar en Cambridge y Oxford, en carreras predominantemente masculinas, ¿cuál es su mensaje para las nuevas generaciones de mujeres?

Tengo casi demasiados mensajes (risas). Tenemos algo en común, ellas y mi equipo: nos hemos adentrado en lo desconocido. Para mí, el desafío es ser valiente, perseverante y determinante cuando nos enfrentamos a diferentes retos. Cuando nos desafiamos es cuando más aprendemos sobre nosotras mismas.