Arreu tornen a aixecar-se nous murs, parets de ciment que acaben amb filferros puats. Són la culminació d’aquelles parets de la meva infantesa que els pagesos omplien de cantells de vidre perquè els al·lots del meu temps –saltaparets i agosarats- no ens atrevíssim a saltar amb la intenció d’omplir-nos les butxaques d’albercocs verds. Els amos dels albercoquers volien els albercocs per a ells, quan serien madurs. Al poble hi havia una senyora –era la vídua d’un militar de carrera, però sempre estava de mal humor i era desficiosa i impacient- que tenia un ginjoler al jardí. Però no hi havia cap altre ginjoler en tot el poble i nosaltres saltàvem la paret a fi d’emportar-nos una butxacada de gínjols. Se’ns presentava un inconvenient difícil d’esquivar: la senyora sortia cada dia a fer la sesta sota el ginjoler, asseguda en un balancí. L’havíem d’aplegar que dormís i no era fàcil, perquè, amb l’edat que tenia, dormia amb un ull obert i una caramull de mitja dotzena de pedres al seu costat, per si de cas els al·lots vinguessin a robar-li els gínjols que, tanmateix queien en terra i es podrien. Més d’una vegada vaig suportar els crits de la senyora i les pedrades. I no ens escalivàvem. Tanmateix, un altre dia ens tornàvem a atrevir a saltar la paret i acudir de puntetes fins al ginjoler. El guany dels gínjols era una victòria sobre la intransigència i el desfici.

Aquelles parets que tenien aferrats amb ciment els cantells de vidres i la senyora que guardava impacient el seu ginjoler em menen als murs de bell nou alçats contra la invasió de la pobresa. El mes de novembre de 1989, quan va caure el mur de Berlín, jo hi era, llavors, a aquella ciutat i record l’eufòria: arribava la gent de Berlín Est, traspassava els portells del mur enderrocat i recorrien per l’altra part de la ciutat com esmaperduts, els impressionaven els grans magatzems, la possibilitat de comprar cintes per al magnetòfon, les portes automàtiques, la llum dels carrers, les imatges i els colors de la publicitat, els mostradors il·luminats de les botigues. Començava un món nou. Feia fred i la ciutat era plena de profetes que predicaven la bona nova. Sabíem que començava un altre món i que, malgrat les urpes del capitalisme occidental que esperava inquiet, aquell món que arribava seria més just. Molts ho vàrem creure. I pensàrem que seríem més lliures. Ara ens toca assistir a la demolició del món que començà a edificar-se l’endemà d’aquell dia de novembre en què va obrir-se el mur. Estàvem convençuts que s’obria per sempre i ens trobam tan lluny d’aquell temps... L’emergència de l’ultra-dreta a tants de llocs d’Europa, l’aparició de règims autoritaris, la irrupció del neofranquisme –o del franquisme vell que mai no havia desaparegut del tot-, la construcció de nous murs amb filferros que tallen i esqueixen la carn dels qui s’atreveixen a saltar-los, filferros que fan sang i maten. Tot això em fa pensar que les il·lusions de1989 s’han esvaït. Els homes i les dones de la meva generació ens hem vist obligats a enterrar un excés d’il·lusions, els afanys de justícia, la quimera de la llibertat. Perquè fórem valents i tenaços combatents per la llibertat. Qui ho hauria anat a pensar? Retornen les fronteres. I vàrem creure que Europa seria una comunitat de pobles, no un espai econòmic. Del que ha vingut se´n diu neoliberalisme: només importa augmentar la productivitat, augmentar la despesa i crear fantasies en la imaginació dels consumidors, convertir el món en uns grans magatzems. Els diners –ha succeït sempre- proporcionen una sensació d’identitat. Sovint allò que més importa és la butxaca. A nosaltres, aquells al·lots, ens importava omplir-la de gínjols i, quan la vella senyora s’endormiscava aprofitàvem per replegar-ne, a les sordes, per si de cas obria un ull i ens llançava una pedra.