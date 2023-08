Aldo Comas ha dado otro salto al vacío, literal y figuradamente. A su trayectoria artística le ha sumado la arriesgada colección Langostas y guitarras, sobre las contradicciones, y la canción KAMIKAZE, cuya portada diseñó mientraspracticaba paracaídismo. Ahora, aterriza en Mallorca para presentar tres de sus obras en Neutro Art Templo Palma, que se inaugurán hoy, 11 de agosto, y otras siete en Neutro Art Harbour Port Adriano, a disposición del público a partir de mañana, sábado 12 de agosto.

Le hemos podido ver en redes disfrutar de la piscina del rooftop de su hotel en Palma.

Estoy entre exposiciones y ocio. Siempre venimos al mismo hotel. También estuvimos en el norte de Mallorca y nos lo pasamos bomba.

Viene de Ibiza donde ha expuesto su obra Langostas y guitarras. Además, recibió la visita de amigos como Albert Rivera, Antonio Velázquez,…

Ibiza era un marco inmejorable para exponer las langostas y las guitarras, con vistas al mar. Era un poco lo que quería mostrar: una oda al Mediterráneo a través de ciertas contradicciones. Me he inspirado, en primer lugar, en la langosta, un bicho muy contradictorio. Hace 200 años alimentaban a los esclavos con ellas y ahora es una comida de lujo. Es un animal casi inmortal, si no muere de causas naturales puede llegar a vivir cientos de años. También, era muy simbólico de Salvador Dalí y yo me siento muy Dalí, soy su follower empordanés. Las guitarras, por otro lado, son un elemento que une a todo el mundo. Nos pasamos la vida discutiendo, enfadándonos, pero siempre nos van a unir la música y los bares. Es de las cosas más bellas que tenemos: dentro de la contradicción es un elemento de cohesión.

Ahora traslada la exposición a Palma y Port Adriano, donde presidirá la colección #Sirius junto a artistas de la talla de Domingo Zapata o Jacob Vilató.

Para mí, compartir cartel con estos artistas tan guays es un privilegio. Además, son grandes amigos. Habrá langostas, guitarras y diarios, una pieza que hago en formato de escritura automática. Me he traído obras muy bonitas y muy grandes.

Se estrenó en Mallorca hace un par de años tras un resurgir artístico en plena pandemia, ¿veremos ahora un Aldo Comas diferente?

Voy refinándome, voy cambiando, voy tocando otros palos. No sé si soy mejor o peor pero sí que diferente. Trato la pintura de una forma distinta. No dejo de considerarme a mi mismo un aprendiz que es lo que me motiva a seguir adelante. La pintura es un mundo inabarcable, no acaba nunca. Cuando me dicen que debo decidirme como artista les contesto que no me voy a decidir nunca. Iré evolucionando, no me pararé de mover.

Va “tocando otros palos” como la música. Hace poco lanzó KAMIKAZE, una “obra 360” como la llama, en la que canta, pinta, baila y hasta salta de un avión. ¿Cómo surge esta colaboración con La Bien Querida, Oques Grasses y Delafé?

El primer arte al que me dediqué en la universidad fue la música. KAMIKAZE lo compuse en el confinamiento y lo hemos sacado ahora porque lo teníamos apartado. En el tema he querido aunar todos mis artes como la vida, que es un arte en sí misma, la pintura y la música. La portada la pinté en caída libre. Lo junté todo para hacer un ejercicio artístico muy divertido.

Un proyecto en el que está presente, como en toda su trayectoria, Macarena Gómez.

Macarena es mi musa, es mi gala, es el amor de mi vida, es la madre de mi hijo, es mi ángel de la guarda. El amor y el dolor son las sensaciones que más motivan en el arte. Macarena siempre ha estado a mi lado, siempre me ha apoyado incluso cuando decidí dedicarme cien por cien al arte.

Uno de los mensajes que ha lanzado en sus redes estos últimos días ha sido animando a la gente a apostar por la profesión de artista, si es lo que les apasiona.

El arte puede tener muchas formas en la vida. Puedes tener cierto talento y suerte, pero lo más importante es tener huevos para seguir tus sueños. Si no te arriesgas no te caes, si no te caes no puedes levantarte. La vida tiene que ser como un salto al vacío, controlado pero saltando. Sin riesgo no pasan cosas.

¿Cree que las redes sociales han hecho más accesible el arte y la profesión de artista?

Lo ha hecho más accesible y hay más oferta. No sé si eso es bueno o malo. Gracias a las redes sociales todo el mundo tiene una herramienta para comunicarse directamente con el consumidor, eso va muy bien pero puede ser un arma de doble filo.