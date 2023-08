Un dels cellers joves de Mallorca és Sa Cabana. Ara bé, la seva història està lligada a la família Codolà-Bonet, coneguts per ser els creadors de la firma Valentín Hotels, que actualment regenten els germans Mercè, Gregori i Pep.

Sa Cabana es troba a Binissalem, a la finca homònima, i el seu director tècnic és Juan Carlos Gandarillas. Té 35 hectàrees, de les quals 11 es destinen al conreu de la vinya. Guillem Aloy, enginyer agrònom i sommelier de la casa, explica que antigament era una vaqueria i que el cultiu de raïm es combina amb el conreu d’ametler, cereal, garrover, olivera i, també, la ramaderia porcina. «Ara estam fent la reconversió com a finca ecològica, ja que aquí tot és un cercle tancat en què ho aprofitam tot».

Els ceps es varen començar a sembrar els anys 2000 i 2001. En un primer moment, es va apostar per varietats francooccitanes com ara merlot, chardonnay, cabernet sauvignon i sirà. La major part del raïm que es produïa es venia a altres cellers i es feia un poc de vi per a consum familiar gràcies al suport del celler Son Prim de Sencelles.

El punt d’inflexió va ser el 2016, quan va sortir el primer vi Sa Cabana com a marca. El 2018 es varen plantar més ceps, però en aquesta ocasió es varen decantar per varietats autòctones: giró ros, mantonegro i callet. També varen fer un celler, amb dipòsits i botes, dins el poble de Binissalem, al carrer de l’Escola Graduada, i d’aquí a dos anys, tenen previst traslladar-lo a sa Cabana, on hi havia la vaqueria.

El vi protagonista d’avui es diu Xisca i és un homenatge a Francisca Bonet Sunyer. Ella i el seu marit, Miquel Codolà Camps, varen fundar la cadena Valentín Hotels l’any 1967, amb el suport de son pare Gregori Bonet. Començaren a Peguera i avui dia gestionen hotels a Mallorca, Menorca, Cadis, Mèxic i Cuba. Aquest vi serveix per brufar una trajectòria empresarial i familiar de 56 anys.

Som davant un monovarietal de giró ros de l’anyada 2022, del que se n’ha fet una producció de 1.000 litres. Per elaborar-lo, el raïm va fermentar dins dipòsit d’acer inoxidable i, en acabar el procés, es va dividir en dues botes de 500 litres cada una de primer any, una de fusta de roure francès i una altra d’acàcia. «Amb l’acàcia hem potenciat la part floral i el roure hi ha donat estructura i potència», remarca Aloy. Després, el vi hi va reposar poc més de dos mesos i després es va fer el cupatge dins dipòsit d’inoxidable per embotellar-lo. És un vi un punt gastronòmic, amb un groc or lluent i viu. Hi destaquen aromes de flors blanques i en boca és fresc i un punt sec.