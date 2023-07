Pop, popular, òpera i més

Avui i demà, l’esplanada de Sa Bassa Nova de Portocolom s’omplirà de música d’arrels tradicionals, ja que per avui està programada l’actuació del grup Abeniara amb el seu espectacle El ball dels dies (21.30h) i per a demà la del grup Do natural juntament amb la Banda de Música de Felanix per presentar una versió ampliada del disc A laudes (22h).

Per avui també tenim un dels festivals de música pop/rock més interessants dels que s’organitzen a Mallorca, parlam del MoboFest, que a partir de les sis de l’horabaixa omplirà Can Hereveta de Porreres de bona música. El claustre de Montisión de Palma acollirà avui horabaixa (20.30h) una gala operística amb la Camerata i l’Oerfeó Balear, alguns solistes vocals i amb Daniel Mulet com a director. A Raixa (21.30h), avui el trio Cornucòpia, format per Silvia Insa, Joan Sempere i Rafel Caldentey, intèrprets de cornos di bassetto. En el programa, obres de Mozart, Stadler i Martín i Soler. Demà i en el marc del Festival Son Bono de Gènova (Palma a les 20.30h), el dúo Giussani amb un programa titulat De Bach a Brasil, en el qual combinaran la música del compositor barroc amb peces d’Europa de l’Est i de Brasil. El duo està format per Pauline Stephan en el violoncel i Jualian Richter a la guitarra. Una mica més tard (22h) i a Cala Fonoll, del Port d’Andratx, vetllada jazzística amb la veu d’Aina Tramulles i altres instrumentistes.