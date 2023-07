El festival de cine Atlàntida proyecta ‘Slow’, una historia de amor sin sexo premiada en Sundance

El Atlàntida Mallorca Film Fest proyectó ayer la película Slow, una de las imprescindibles de esta edición, que mete de lleno al espectador en la intimidad de una pareja que inicia una relación amorosa con la singularidad de que él es asexual. «Hay muchas maneras de vivir una relación, yo creo que sí puede funcionar una sin sexo», afirmó la directora del filme, Marija Kavtaradze (Lituania, 1991), premiada en el último festival de cine independiente de Sundance. Un reconocimiento que ella insiste en compartir con el «excelente trabajo de los actores» y el resto del equipo.

Slow, interpretada por Greta Grineviciute y Kestutis Cicenas, se centra en la relación sentimental de Elena, una bailarina de danza contemporánea, y Dovydas, un intérprete de lenguaje de signos que es asexual. Pero no es solo una historia de amor peculiar, hay muchas más cosas que entran en juego además de la asexualidad de uno de los personajes: la danza, la discapacidad auditiva, las expectativas en una relación sentimental, la culpa, la relación entre la protagonista y su madre, la aceptación del propio cuerpo, el deseo...

Cuando finalizó su primera película (Summer Survivors), Marija Kavtaradze no tenía claro qué escribir, pero se propuso crear una escena a diario, según explicó ayer. «Y después de un tiempo, me di cuenta de que había más y más escenas sobre esta pareja. Algunos de estos personajes ya se me habían pasado por la cabeza, estaba interesada en la asexualidad, había leído algo, y cuando empecé a escribir el guion vi que esta iba a ser la historia e investigué más», contó horas antes de la proyección de Slow en La Misericòrdia.

Para esta joven directora, el casting de la película fue una parte esencial de todo el proceso, así como los ensayos con los actores. «Estoy encantada de haber trabajado con estos dos artistas, son muy buenos, pero no solo tienen talento, también trabajan duro», remarcó ayer. Ensayaron «muchísimo», llegaron a tener una estrecha relación y se conocieron bien, lo que facilitó el rodaje de esa intimidad de una pareja. «Las escenas son muy reales y es como si estuviéramos con ellos, es imposible esconder nada, y además, no era fácil, porque hay muchas escenas en la cama, están ellos solos y muy vulnerables, pero estaban rodeados de gente», señaló Kavtaradze.

La protagonista, bailarina profesional, «tiene una manera de actuar que es un regalo para un director, porque ella reacciona a cualquier cambio que haga su compañero, está muy presente en el aquí y ahora. Además, no se preocupa de su apariencia, cuando es algo que a los actores les importa mucho. Ella es una mujer muy guapa, pero en algunos momentos sale mejor, y en otros sale peor, y eso hace que sea mucho más real», destacó ayer la directora.

De elegir la música para esta película también se encargó la directora. «Es un proceso que me gusta mucho porque las canciones ayudan a expresar los sentimientos y le dan más fuerza a todo», apuntó. Algunos de los temas ya estaban seleccionados desde un principio y se utilizaron ya durante el rodaje, por ejemplo en la escena de una fiesta o cuando el protagonista está traduciendo una canción ante una pantalla azul, y otros han sido composiciones de Irya Gmeyner.