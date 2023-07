Enrica Fico, viuda de Michelangelo Antonioni: "No se puede hacer una película por dinero si no para ver más allá"

En un rincón íntimo de la historia del cine, perdura el legado de quien trascendió las barreras de la realidad para fundirse con el arte en su estado más puro. Michelangelo Antonioni, el visionario detrás de obras maestras como El Reportero o Deseo de una mañana de verano dejó una huella imborrable en el séptimo arte. Tras cada plano y encuadre, hubo una fuerza magnética en su vida, una musa silenciosa y poderosa que lo acompañó en su aventura cinematográfica: Enrica Fico, viuda y productora, quien ayer presentó en la Sala Rívoli el homenaje al director dentro del marco del Atlàntida Mallorca Film Fest.

¿Está disfrutando su estancia en Mallorca?

Estoy retrocediendo en el tiempo, a cuando vine con Michelangelo. Me siento rejuvenecida. Ahora hay más gente, más casas, más cemento,… pero sigue conservando la esencia.

Ha venido para estar presente en el tributo a Michelangelo Antonioni, en la Sala Rívoli, en el marco del Atlàntida Mallorca Film Fest, ¿cómo se siente rindiendo homenaje a una persona tan importante para usted?

Estoy muy agradecida con el Atlàntida. No debemos olvidar a los maestros. Su arte tiene muchas cosas que enseñar. Si le preguntas a cualquier director de hoy, como Scorsese, te dirá que aprendió de Michelangelo.

¿Qué opinión le merecen los festivales que promueven a nuevos artistas y acercan el cine a comunidades más pequeñas?

Son estupendos. Todo el mundo debería promover a nuevos artistas. Para ser creativo, especialmente a la hora de hacer una película, se debe ver cine. El cine es la medicina a los problemas, nos mantiene vivos, y la gente joven debe aprender. Ver, por ejemplo, la película de El Reportero de Antonioni es la mejor lección que uno puede recibir. Mi sobrina quiere ser directora de cine y a menudo nos sentamos a ver películas clásicas para que aprenda.

¿Cuál es la lección tras el trabajo de Michelangelo?

Que cuando haces una película, debes saber lo que quieres decir. No se puede hacer una película por diversión o por dinero, si no para que la gente vea algo que no ve. El mensaje es importante y el suyo era el ir más allá, hacer la realidad más real.

¿Cree en el cine como herramienta de transformación social?

Completamente. Después de ver una película de Michelangelo, te quedas discutiendo hasta las cuatro de la mañana porque no deja nada claro. A él le gustaba dejar esa puerta abierta para que cada uno interpretara algo diferente y pensara más allá.

En una entrevista en 1975, Antonioni dijo: “Debemos tratar de saber cómo somos gobernados y cómo deberíamos ser gobernados”. Ante un panorama de incertidumbre política en España, ¿cuál cree que debería ser la prioridad de los que tienen poder en nuestra sociedad?

La política es muy misteriosa. Nosotros apoyábamos algo cuando éramos jóvenes y ahora apoyamos todo lo contrario. Lo que debe ser una prioridad en cualquier caso es lo que me enseñó mi padre, o Michelangelo, que es el ser honestos y buenas personas. Mejorar la sociedad es impredecible, debemos ir probando hasta encontrar qué es lo mejor, pero siempre debemos obrar con buenas intenciones.

¿El cine ha cambiado?

Hay un nuevo lenguaje que es maravilloso y a mi siempre me ha gustado. Cuando trabajaba con Michelangelo, él usaba las cámaras analógicas y yo las digitales, porque eran más rápidas. Una vez, me acuerdo, tuvo que tirar todo el material de una película porque la protagonista, Monica Vitti, salía mal, y eso que ella es una actriz bellísima. Era una técnica que necesitaba mucha paciencia y las nuevas generaciones y yo no tenemos. El lenguaje de ahora encaja mejor con el mundo en el que vivimos. Hay muchos nuevos talentos, solo falta que expriman su capacidad y sigan el ejemplo.

Michelangelo sentenció en su día: “Hollywood es como estar en ningún lugar hablando a nadie sobre nada”.

Él nunca hizo una película por dinero pero, en Estados Unidos, el cine significaba dinero. Michelangelo era un director que, en medio de un rodaje, incluso si era en medio del desierto, podía pedir que todo el mundo se fuera y le dejaran solo. Esos dos minutos de soledad, desde el punto de vista de los productores, eran miles de dólares perdidos. A él le daba igual.

¿Qué huella dejó en usted?

Se me ocurre una lista larga (risas). Si tuviera que elegir una cosa, sería la de ser yo misma. Él tenía esa capacidad de ser siempre él mismo, de comprometerse con sus ideas. Yo no soy así pero me gustaría serlo.