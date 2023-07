El artista mallorquín Rafa Forteza: "El arte no morirá porque el creador necesita al espectador"

El espectador de una creación artística «es el otro, el que tiene que cerrar el ciclo con su mirada. Y al final el otro se convierte en lo que nos queda de lo que vemos en los demás», afirma Rafa Forteza. El reputado artista mallorquín lo dice porque Los otros, el título de la exposición que inaugura este sábado, también están en el interior de cada uno. «Son un compendio de muchas cosas que todo el mundo tenemos, son nuestros otros». Se remite a la frase «Yo soy otro» de Rimbaud, a los heterónimos de Pessoa y de él mismo –que tiene cinco– e incluso a los daimones de la mitología, que Forteza ha convertido en esculturas durante su prolífica trayectoria. Algunas de ellas y numerosas pinturas, casi medio centenar de obras de sus diferentes etapas artísticas, pueden verse en la emblemática galería Sa Pleta Freda hasta el 22 de septiembre.

Es la primera vez que expone en el singular espacio situado en Son Servera y está muy satisfecho por la «gran conexión» lograda entre su obra y el lugar. El público recorrerá las estancias y sentirá que las piezas dialogan entre sí. «Toni Esteva, que ha comisariado la exposición, ha llevado a cabo una conjunción muy leal a la obra y al espacio debido a que en una sala cohabita una creación de 1990 y otra de 2018, por ejemplo, y pese a que no son cronológicas, muestran interrelaciones entre las manifestaciones artísticas», en palabras del autor. «Cuando uno lleva muchos años trabajando, ofrece un espectro muy abierto, aunque conectado, por lo que los asistentes podrán observar mis distintas percepciones», es decir, los muchos yos de Forteza.

Notarán además «sinceridad con uno mismo» a lo largo de su trayectoria, pero para él lo más importante es el público, el otro, de quien depende totalmente la pervivencia de la cultura. Según el reconocido pintor mallorquín, «el arte nunca morirá porque los artistas no podemos vivir sin los espectadores. Nos manifestamos para que los demás reconozcan nuestro trabajo. Pese a que pinto para expresarme, quiero llegar a los otros, porque si nadie lo ve, puedo quemar la obra y no pasa nada. Es el público el que tiene que cerrar el círculo. Lo mismo ocurre con un actor o incluso con alguien que realiza matances, que si no acuden a verles al teatro o nadie se come el botifarró que ha elaborado, no sirve para nada. Mientras la humanidad exista, siempre habrá quien se quiera manifestar creativamente».

"El arte es para sentirlo"

Por su parte, el receptor busca «que la obra le estimule», añade. «El arte es para sentirlo, para que llegue, impacte, provoque algo nuevo. Puede mover a unos y a otros no, aunque no es intrínseco a la percepción de una persona, sino que tienes que educarla». Forteza lo explica comparándolo con «cuando los antropólogos mostraban un espejo a las tribus primarias. Al observarse, no se identificaban con su imagen, sino que uno se reconoce a través del aprendizaje. Ahí está la clave, en re-conocer, es decir, primero te has tenido que conocer. Lo malo es que solo nos reconocemos en nuestra imagen y no en el interior, en nuestros pensamientos, ya que no pueden ser reflejados a través de un espejo».

Sin embargo, «los espejos del arte logran que reconozcamos nuestros pensamientos. El gran espejo de nuestro sentir está en las artes porque reflejan nuestras percepciones sensitivas desde la manifestación del otro, en este caso el artista». Forteza espera que el espectador al que interesa su obra «consiga identificarse consigo mismo» al observar los lienzos y esculturas que durante un mes estarán expuestos en la galería Sa Pleta Freda.