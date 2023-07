Las virtudes de La Virtú

«Pensar que mi primer papel importante en el Liceu será con Savall me llena de orgullo». Así se expresaba en este periódico hace un año la cantante mallorquina Irene Mas al recibir la noticia de que había sido elegida para cantar en el Liceu de Barcelona el papel de La Virtú, que Monteverdi quiso incluir en su ópera L’Incoronazione di Poppea.

Y ese día ha llegado, ya que es durante estas semanas y hasta el 21 cuando el teatro de Las Ramblas de la Ciutat Comtal ofrece esta producción que en lo musical pretende acercarse al purismo de la época en la que fue compuesta la ópera, hace ahora 380 años. Jordi Savall, con su grupo Le Concert des Nations, dirige esta producción, contando con instrumentos originales o copias fieles de instrumentos de la época y con cantantes que intentan sacar el sonido del primer barroco.

La parte escénica, en cambio, es más rompedora, pues viene firmada por Calixto Bieito, que la estrenó en la Opernhaus Zürich hace cinco años, siendo aclamada desde entonces. Bieito traslada la acción de la Roma Imperial en tiempos de Nerón al mundo actual, utilizando recursos estéticos como pantallas de vídeo y móviles que refuerzan «el glamuroso mundo de infinita auto adulación y autocomplacencia», según manifiestan los responsables del teatro. L’Incoronazione es la primera ópera de la historia en la que aparecen personajes históricos y no tomados de la mitología y es la última que compuso el músico de Cremona.

Para Irene Mas, cantar un rol del compositor italiano no es nuevo, pues ya participó en la producción del Orfeo que presentó el Teatre Principal de Palma al inicio de temporada. Para ella «cantar el rol de La Música en el Orfeo que se hizo en Palma fue un privilegio, pues es uno de los grandes títulos de la ópera barroca, como también lo es L’Incoranzzione di Poppea. Y si además detrás de este último están Jordi Savall y Calixto Bieito, el reto profesional es todavía más grande».

Durante esta temporada que ahora termina, Irene Mas ha trabajado otras obras de Monteverdi junto al director catalán, pues con Savall hizo el madrigal Lagrime d’Amante al Sepolcro dell’ Amata, conocido como Lamento de la Ninfa.

«Trabajar con Savall es una de las cosas que más feliz me hacen, musicalmente hablando. Savall, con todo el bagaje y toda una vida dedicada a la música, aporta mucho a los que trabajan con él. Y además es muy generoso con los que empiezan. Tanto él como su equipo, con Jordi Vilamajó al frente, saben cómo tratar a los que se estrenan. Trabajar con Savall es un gusto y te da muchas oportunidades. Pensar que mi primer papel en el Liceu ha sido con Savall me llena de orgullo», afirma Mas, y añade: «Mi relación con el maestro fue a través de una de sus academias de formación. Allí realiza audiciones, a las que se presentan cantantes de todo el mundo. Me arriesgué y pasé la selección. A raíz de una primera colaboración han seguido llamándome para otras producciones. Curiosamente en el caso de L’Incoronazione de Monteverdi, la propuesta vino directamente de la dirección artística del Liceu. Así que en esta producción ha habido confluencia de intereses».

Preguntada sobre cómo ha sido trabajar en el teatro barcelonés, la mallorquina contesta: «Ha sido muy fácil, pues posee una infraestructura y un equipo técnico increíble, siempre al servicio del espectáculo».

¿Y qué representa para Irene Mas haber iniciado ese camino de la ópera barroca vista con ojos de hoy? «Sin duda es un antes y un después, ya que me ha dado la ocasión de poder trabajar con artistas de gran nivel tanto vocalmente como también escénicamente, pues Bieito ha querido montar un espectáculo que combina escena en vivo y técnicas cinematográficas. Ha sido una experiencia increíble, con la que he aprendido mucho».

Tanto la versión del Orfeo en Palma como ahora la de L’Incoronazione en Barcelona se acercan musicalmente al estilo de la Música Antigua, un estilo en el que Irene Mas afirma sentirse cómoda: «Me gusta pasar del lied romántico al barroco, son experiencias diferentes; cambiar de registro y de estilo puede ser hasta gratificante».