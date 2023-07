Daniel Capó, escritor y columnista: «Una cultura que crea que es el amor nuestra mayor virtud tiene mucho ganado»

El colaborador de este diario ha publicado junto al religioso y estudioso Carlos Granados ‘Florecer’, un libro sobre lo que para una persona significa alcanzar la excelencia a la que está llamada

¿Cuál es el camino que debe seguir una persona para florecer?

La gran escritora italiana Natalia Ginzburg, en un libro que recomiendo mucho, Las Pequeñas Virtudes (Ed. Acantilado), sostiene que los padres tenemos que enseñar las grandes virtudes y no las pequeñas. Esto es, la generosidad, el esfuerzo, la magnanimidad, el perdón… Yo diría que, incluso a veces, hay que educar en el olvido, cuando la memoria se emplea para avivar en nosotros el rencor y el resentimiento, emponzoñando así la confianza social que hace posible dar fruto. Florecer exige otear ese horizonte de la vida grande de la cual habla Ginzburg.

Alienta a educar a lo grande, enseñando grandes virtudes. ¿Cómo se hace?

En el libro cito una frase de la correspondencia de Dom Porion, un monje cartujo francés de la primera mitad del siglo XX, que dice así: «Es preciso saber creer y amar». Esto vale tanto para un padre como para un hijo. Una cultura que aliente la confianza en uno mismo y en los demás; en las instituciones, en las leyes y en la ciudadanía; y que, al mismo tiempo, crea que es el amor –y no el egoísmo ni el interés particular– nuestra mayor virtud tiene mucho ganado. Si confiamos y amamos, los errores que podamos cometer se van corrigiendo.

La sociedad actual, el ritmo de vida ¿deja tiempo para que los padres eduquen?

No, en absoluto; aunque tampoco sé si los tiempos pasados fueron mejores. Cada época sufre su locura particular y la nuestra no es una excepción. Pero, desde luego, creo que una auténtica conciliación laboral y familiar debería formar parte del plan de actuación de cualquier gobierno serio. Los pedagogos hablan mucho acerca de la importancia de la socialización de los niños y tienen razón. Pero tampoco debemos olvidarnos de lo importante que es socializarlos con los adultos –con los padres, con los abuelos, con el resto de la familia–, que les sirven de modelo y cuyos roles adoptan.

En el libro, defiende que la familia es la gran educadora.

Sí, porque la familia es el cimiento sobre el que se educa la memoria, el amor, el perdón, la paciencia, la fiabilidad, la promesa, el vínculo y, en definitiva, sobre el que se prepara para la inestable solidez de la vida. La literatura clásica se encuentra trufada de ejemplos acerca de la importancia de la familia como educadora. Para el mundo antiguo –del Génesis a la Odisea, por así decirlo–, el drama de las familias rotas se hallaba ligado a la necesidad del reencuentro y, por tanto, del reconocimiento mutuo. Esto es primordial. El reencuentro sólo es posible allí donde actúa el amor y el perdón. Y, porque somos imperfectos, el perdón permite que nuestros errores no nos definan del todo, sino que siempre quepa levantarse y volver a empezar, emprender un nuevo inicio. La familia constituye, en este sentido, un lugar privilegiado donde se aprende a confiar y a perdonar, a esperar y a construir, de modo que es la raíz de nuestra identidad y el espacio donde comienza a desarrollarse nuestra personalidad.

Afirma que «los padres debemos confiar en nuestros hijos y debemos amarlos sabiendo que no nos pertenecen». Es una teoría que cuesta llevar a la práctica, porque los padres sentimos que nuestros hijos son nuestro bien más preciado y, por otro lado, nos cuesta confiar en ellos, siempre los veremos pequeños o vulnerables…

Hay una historia al respecto muy hermosa en el Génesis, en la que Dios invita a Abrahán a marcharse de la casa de sus padres y adentrarse en el misterio de lo desconocido para forjar su vida y la de su pueblo. Esta idea de empujar las fronteras, ensanchando el horizonte de lo que estamos llamados a ser, también se encuentra en la obra de Homero o en la de Virgilio, cuando los hados obligan a los héroes a ir siempre más lejos para que así, desvelando el mundo, descubran a su vez quiénes son –y quiénes somos–. «Es preciso saber creer y amar» significa que debemos aprender a soltar a tiempo las manos de nuestros hijos, justamente porque creemos en ellos y porque los amamos.

¿Hay mayor responsabilidad que la de ser el mejor ejemplo, la de saber educar?

Yo creo que hay que vivirlo sin ansiedad. Gregorio Luri me dijo en una ocasión que educamos con nuestras convicciones y me parece una idea muy acertada. Si lees, tus hijos probablemente también leerán. Si eres una persona honesta, esa honradez permanece en tu casa como un fermento. Pero, al mismo tiempo, no tenemos que obsesionarnos con un ideal de perfección que es irreal. Todos hacemos lo que podemos y lo mejor que podemos.

Finalmente, como padre, ¿cree que el actual sistema de enseñanza ayuda a florecer?

Habrá tantas experiencias como padres, alumnos y colegios; así que no lo sé. A mí, personalmente, me gustaría contar con una escuela orientada hacia la literatura, como en cierto modo aún se hace en el sistema educativo anglosajón. A fin de cuentas, la extensión de nuestra cultura se cifra en los libros que hemos leído. Recuperar en la enseñanza los grandes libros, así como el gozo de la lectura lenta, me parece el paso adelante más urgente que debemos dar para mejorar nuestra escuela. Mi amiga Zena Hitz ha escrito un libro memorable al respecto. En cambio, los debates ideológicos que atenazan la cuestión educativa, a derecha e izquierda del espectro político, me parecen secundarios. Y terriblemente aburridos.