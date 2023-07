Música refrescant

Per combatre aquestes onades de calor, no hi ha res com una bona sessió de música. Així que aquí teniu algunes recomanacions per aquest cap de setmana.

Podem començar per avui matí a Alaró, ja que a l’orgue de Sant Bartomeu, l’organista Miquel Bennàssar oferirà el setmanal concert dins el cicle Els matins de l’orgue. La cita és a les 11.30h. Al claustre de Sant Francesc de Sineu (20.30h), avui segueix el Festival Internacional de Música Clàssica, amb una proposta de tangos, milongas i boleros amb el Dragonera Tango. A la mateixa hora i en el Museu de Sóller (Casa de Cultura), el cicle Nits clàssiques de Tramuntana presenta el Nafas Ensemble a través del concert titulat De l’Oest a l’Est: Música mediterrània. Música instrumental que beu de les influències de la música d’arrel tradicional, de la improvisació i de la contemporaneïtat a vegades minimalista. El grup està format per Enric Pastor (violí i viola), Dimitry Struchkov (violoncel), Wojtek Sobolewski (contrabaix) i Jaume Compte (guitarra, oud i percussió). De cara a demà tenim un plat fort pel que fa a la Música Antiga a la Colònia de Sant Pere, ja que comença la Setmana de Música Antiga amb un concert dedicat al músic artanenc Antoni Lliteres amb el Tiaviolí Ensemble. La proposta començarà a les 20h a l’església de la Colònia i en el programa, a més de música del compositor barroc, alguna cançó de Barbara Strozzi. Mitja hora més tard (20.30h) i a Son Bono (Gènova, Palma), una proposta més del cicle de concerts d’estiu. En aquesta ocasió Les Estrafolàries, un duo format per Laia Queralt i Lauriane Orsini, que interpreten música klezmer amb el clarinet, l’acordió i la veu, explorant estils i formes musicals i també de dansa.