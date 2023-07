Vanesa Martín: "Mallorca es una isla muy importante para mí, desde que la descubrí no la suelto"

Placeres y pecados: imposible escoger y distinguir a la vez. Un dilema que Vanesa Martín discute en su último disco, dando como resultado último de cualquier ecuación el amor, en todas sus formas. Un canto a la libertad que aterrizará a Es Jardí el próximo sábado 22 de julio para hacer vibrar el recinto del Mallorca Live Festival en Calvià.

¿Con ganas de su concierto en Es Jardí?

Mallorca para mí es una isla muy importante. Veraneo allí desde hace unos años, siempre procuro ir unos días. Desde que la descubrí no la suelto. Volver a cantar, además con estos Placeres y Pecados que tantas alegrías nos están dando en esta gira, es muy especial. El público mallorquín es maravilloso, conectamos muy bien en cuanto a saber escuchar, a complicidad, al respeto que requieren algunos momentos, a la pasión, a la fuerza y al saber vivir.

Conecto muy bien con el público mallorquín Vanesa Martín

Hace dos semanas estrenó ‘He sido’, su nueva canción sobre el Orgullo, ¿es el momento de decir “basta”?

No sé si es el momento para decir “basta” pero es lo que a mí me salió para el pregón del Orgullo en Sevilla. Hay muchos tipos de amores. Como diría Leonard Cohen, se desea lo que no se tiene. Hablo del amor de muchas maneras. Hemos sido amores muy diferentes en la vida. Hay un momento reivindicativo en el que más que nunca tenemos que alzar la voz y los que tenemos altavoz usarlo, porque hay muchos derechos que se están vulnerando y no podemos permitirlo.

Tenemos que alzar la voz y los que tenemos altavoz usarlo Vanesa Martín

Dice: “He sido te amo y me callo, te guardo y me hago un nudo en la voz. Hoy soy el amor que me enseña que en la libertad nos vivimos mejor”.

La canción tiene un mensaje muy amplio. Una de las islas que trata, dentro de la península entera, es la libertad. Creo que la libertad siempre ha sido importante y hay derechos que se han ido perdiendo a lo largo de estos años. Hemos ido en retroceso.

Habla del amor en este tema y, también, en su último disco, Placeres y Pecados. ¿Va este por encima de todo?

El amor tiene que primar por encima de cualquier otro sentimiento. Si el mundo se dejara llevar más por el amor no tendríamos tantos problemas. El amor, la empatía, la tolerancia, el respeto y la libertad. He ido haciendo, sin darme cuenta, como una especie de obra conceptual con el disco y las canciones que he ido produciendo después. Todas tienen esa filosofía de querer agarrar el momento como si se esfumara, de valorar lo que tenemos, quiénes somos y cómo nos exponemos hacia los demás. Poder tener la tranquilidad y la calma de poder manifestarnos como cada uno quiera. Desear, sentir, soñar y ser más presente que pasado o futuro.

Si el mundo se dejara llevar más por el amor no tendríamos tantos problemas Vanesa Martín

¿Falta eso de “estar presente” hoy en día?

Es algo latente. El mundo está medio loco. Vamos con prisas a todos lados, hacemos mil cosas a la vez y a ninguna le prestamos realmente atención. Tenemos la cabeza del revés.

Vamos con prisas a todos lados, hacemos mil cosas a la vez y a ninguna le prestamos realmente atención Vanesa Martín

¿Del disco se queda con alguna canción?

No es porque sea mi disco pero, de verdad te lo digo, las personas que vienen a mis conciertos las cantan todas, podrían responderte mejor. Todas tienen un porqué y un significado. Creo que es la primera vez en mi carrera que meto tantas canciones de un disco, además de las de siempre que no pueden faltar. Todas las canciones se complementan muy bien y se arropan muy bien. Es un disco cordillera, que pasa por distintos estados de ánimo. Pasa por la alegría, la tristeza y la sorpresa.

¿Cuál es la más coreada?

Cuando no estabas. Cuando empezó a sonar en radios… No era consciente de la cantidad de gente que se ha dado una segunda oportunidad en su vida. Es una canción que escribí junto a Morat y habla de una segunda vuelta. No suelo hablar del significado de las canciones.

No era consciente de la cantidad de gente que se ha dado una segunda oportunidad en su vida Vanesa Martín

¿Prefiere que cada uno la interprete según su contexto?

Aunque la letra sea directa y el mensaje quede clarísimo, te sorprendería cómo la gente la adapta. Mucha gente me escribe en redes sociales contándome sus diferentes tipos de situaciones. Desde “he sido una loca que no se ha parado en nadie” a “he sido maltratada y he salido”. Se pueden adaptar las canciones a tantas realidades diferentes que yo a veces me sorprendo de los nuevos significados igual de poderosos y bonitos.

Mucha gente me escribe en redes sociales contándome desde “he sido una loca que no se ha parado en nadie” a “he sido maltratada y he salido” Vanesa Martín

¿Cómo se siente cuando alguien le comparte la forma en la que un tema suyo le ha ayudado en su vida?

Es muy bonito. Es de los momentos que más me realizan como persona que se dedica la música, porque el arte debe tener una labor: remover conciencias, liberar, intentar que las personas aprecien lo que nos rodea,… Soy una persona muy observadora y cuando escribo mis relatos procuro meter muchos elementos de mi entorno. Cuando alguien te dice lo importante que ha sido una canción para ayudarle a superar una situación, atreverse a vivir un amor o dar carpetazo a algo que no le hacía bien sé que la canción ha cumplido su labor.