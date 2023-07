Pablo Lázaro: «Mallorca tiene el equilibrio perfecto entre naturaleza y vida cultural intensa»

El pintor madrileño Pablo Lázaro, autor de obras como Huella Ardiente, Horizontes Inciertos y Originaria y dedicado desde hace años a la pintura matérica, ha encontrado en Mallorca el lugar idóneo para comenzar su nuevo proyecto: una muestra de autorretratos al natural. Tras años centrado en cultivar el arte abstracto donde la materia ha jugado siempre un papel esencial, el artista ha retornado a la figuración en una serie de piezas que rinden homenaje al rostro humano.

En su taller de Binissalem, donde reside actualmente junto a su mujer y su hijo de seis años, el pintor se encuentra hoy inmerso en un muestrario que le ha supuesto un reto no solo profesional sino también, explica, personal. Esto es así ya que «estoy realizando los retratos por medio del espejo para ver mi reflejo, sin recurrir a fotografías, lo que implica necesariamente una introspección». El proceso no ha sido nada fácil. Lázaro declara en este sentido que «cuando pasas varias horas frente a tu reflejo pasan mil cosas por tu cabeza, recuerdos, imágenes etc, y eso a veces no es agradable». Sin embargo, pese a todo ello el trabajo le está aportando concentración y disciplina de trabajo, algo que confiesa haber perdido en cierto modo durante sus etapas anteriores dedicadas a la abstracción.

Mallorca, donde ya había estado de visita siete años atrás, parece haber proporcionado esta vez al artista el entorno perfecto para evolucionar creativamente gracias a que en ella coexisten una naturaleza inigualable y un mercado cultural dinámico: «Siempre me llamó la atención la isla porque es un lugar con un el equilibrio perfecto entre naturaleza y una vida cultural intensa». Su nueva muestra, sin ser matérica, sí contiene elementos propios de esta técnica como la inserción de materiales en el dibujo o la manipulación del papel para crear diferentes texturas. De este modo, el nieto de Saura no abandona sus orígenes artísticos sino que los incorpora de forma sutil en este trabajo mediante un proceso que califica como «alquímico». Aunque todavía no hay fecha para la exposición, Lázaro prevé que el repertorio verá la luz entre septiembre y octubre de este año.

Para este joven artista que sigue la estela de los grandes informalistas europeos de posguerra como Jean Dubuffet, Antoni Tàpies y Alberto Burri, el arte deja de ser un fin en sí mismo para convertirse en un medio por el cual transmitir emociones tan humanas como el desgarro, el dolor o la herida. En sus obras anteriores ha perseguido siempre la máxima de hacer lo menos perceptible posible la mano del artista en el lienzo, puesto que, afirma, «mi pintura consiste en la recreación de fenómenos naturales y yo como artista solo organizo los elementos para que esa naturaleza se exprese pictóricamente». Su labor consiste, en palabras del artista, en «ayudar» externamente a la materia para que ésta «pinte y produzca patrones en el lienzo» explica el autor de Encuentros.

La trayectoria de Lázaro, desde que expuso por primera vez en 2009, ha estado caracterizada por sus múltiples viajes por todo el mundo. Estudió dibujo y pintura en la New York Studio School, posteriormente completó su formación en el Círculo de Bellas Artes de Madrid y más tarde seguiría con su aprendizaje en l’Ecole des Beaux Arts de París. Su pasión por el mar, que ha sido determinante a la hora de escoger Mallorca para establecerse, le llevó a residir durante varios años en Marruecos, concretamente un pueblo costero cercano a Essaouira, y después en Euskadi. En ambos lugares marítimos trabajó en labores de pesca y pudo descubrir el mar con cercanía, lo que tendría una influencia directa en sus obras de carácter expresionista, en las que se intuyen formas marinas tanto vegetales como animales.