La artista mallorquina Carolina Amigó da rienda suelta a su obra «para sacar a la luz lo oculto en el interior»

La artista Carolina Amigó se ha dejado llevar, se ha desmelenado y ha dado rienda suelta a su arte gracias a la «libertad absoluta» que le ha aportado la variedad de materiales usados en sus nuevas obras. «He podido hacer lo que verdaderamente se me antojaba, huyendo de los patrones. Estaba pintando y de repente perdía las formas, ya no surgían ni peces ni nidos, sino trazos desordenados, sin ningún sentido aparente, y me dije: pues vamos a por todas y a ver qué pasa».

El resultado es la exposición titulada El abismo de lo insignificante, que se inaugura este sábado en la galería Dionís Bennàssar, «la más importante del año» en el centro cultural de Pollença y que se podrá ver hasta el 10 de agosto. Los «elementos inesperados» con los que trabajó la artista mallorquina con el fin de «sacar a la luz lo que está oculto en nuestro interior» son plásticos, espejos, pigmentos solidificados, purpurina, pan de oro, maderas, plastilina, papel, cartón y resina, entre otros materiales. El «universo de posibilidades y combinaciones, pequeñas cosas sin importancia que crean todo un mundo personal», se ha transformado en una veintena de piezas en gran y pequeño formato y tiene una gran relación con su «obsesión» a lo largo de su trayectoria artística: «me atraen los detalles sutiles de nuestra existencia, que pueden ser insignificantes pero después, cuando se van uniendo, conforman la persona en la que nos hemos convertido. Estas experiencias cotidianas se acumulan en el cerebro y nos enriquecen». Por eso, con su exposición quiere «invitar a reflexionar sobre la riqueza y complejidad de nuestra mente». Para la creadora palmesana, que ha expuesto en la prestigiosa Tate Modern Gallery de Londres, su obra «representa el abismo que está oculto en nuestro interior y que podemos sacar a la luz con una gran variedad de criterios o puntos de vista». Quiere «resaltar la importancia de las pequeñas cosas y explorar la vastedad de posibilidades que se encuentran en nuestras mentes, un universo infinito de imaginación, experiencias y decisiones». Carolina Amigó señala que «la existencia humana se define por la posibilidad de elegir y crear su propia identidad tomando decisiones significativas en cada momento. En cada elección, el individuo se enfrenta a la responsabilidad de construir su propia vida y darle un sentido», según sus palabras en base al existencialismo. Formación académica Es lo que hizo la artista tras su formación «en una escuela muy académica. Poco a poco he ido dejando las referencias figurativas y las proporciones, la luz, el color, etc., pero me ha costado mucho. Con esta exposición es la primera vez que me atrevo a enseñar algo totalmente libre, sin atenerme a las formas, ni de peces ni ramas, ni el simbolismo de una imagen figurativa. Aquí los pigmentos van por libre, están sueltos, como si les hubiera dado la oportunidad de ponerse donde les apetezca para crear luego todo un universo», destaca la artista. Tomando como referente De lo espiritual en el arte, de Kandinsky, ella también ha dado rienda suelta a su pincel.