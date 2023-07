Marta Simonet, comunicadora: «La inspiración está en la forma de mirar»

Le apasiona el universo que une la comunicación y la gastronomía. Su deseo siempre ha sido escribir: «Me sumerjo en los libros y en la escritura como si fuera el mar. Es mi mar». Simonet presenta ahora su primera novela Azul salado, un trabajo mediterráneo por excelencia que «recorre, de una forma sencilla, la Mallorca más auténtica».

Debuta como novelista, pero sabemos que vive en el mundo de la escritura desde adolescente. ¿Cómo ha llegado Marta hasta aquí?

Uf, me impresiona. La verdad es que ha sido un camino orgánico y natural. Todavía no soy muy consciente de que mi primera novela ya vaya a estar en todas las librerías de la mano de una editorial como SUMA. Como dices, escribo desde la adolescencia, ya hace años de eso. Lo hago a diario. De pequeña, escribir me servía para soltar y poco a poco se fue convirtiendo en más cosas. Hace unos años, la inquietud me llevó a apuntarme a cursos de relato, auto ficción y novela. Quería seguir masticando formas de hacer y, de pronto, se cruzó en mi camino Gonzalo Albert, mi editor.

Es una historia de cambios, de raíces y de descubrir una identidad en un escenario en calma como es el mediterráneo. ¿A qué lugares nos lleva Azul Salado?

Es una historia que nos lleva de vuelta a las raíces de Marina, una chica que sólo miraba hacia delante como una forma de escapar. Nos lleva a parar, a saborear lo cotidiano, a disfrutar de la calidez del sol y de la sal en la piel, pero también a entender las tormentas. Nos lleva al amor y también a la incomprensión y los silencios. Y, especialmente, nos lleva a nosotros mismos. A aquel refugio realmente verdadero. A la familia. Nos lleva a todos estos lugares mientras recorre de una forma sencilla la Mallorca más auténtica.

Hay un giro inesperado en la vida de Marina, la protagonista, que decide volver a sus raíces. ¿Siempre se vuelve a la isla?

Como mallorquina te contesto con un sí rotundo. Marina creo que no lo tenía tan claro. O sí. No sé. Yo cuando me cruzo con mallorquines que viven fuera, casi todos tienen el mismo deseo: volver a sa roqueta. Algunos antes, otros después. Para todos esos mallorquines que están fuera, Azul salado es una forma de volver a casa aún sin volver.

¿Qué hay de Marta Simonet en Marina?

Me pasa que todavía estoy tan pegada a ella y a su voz que me cuesta diferenciarme y verla de lejos. Te diría que nos parecemos en algunas cosas, pero, especialmente, creo que Marina refleja mi anhelo por saborear despacio, la profundidad de las emociones y el amor que siente por la isla. Tiene esa parte de mí que quiere chillarle al mundo: «¿Pero a dónde vas tan rápido? ¿Por qué haces tantas cosas si no te estás dando cuenta de ninguna?». Supongo que a través de Marina me ha salido esa forma de decirle a mi generación que no se llene a hacer cosas que parece que nos conducen al éxito, que quizá el éxito está más cerca, que tiene un montón de formas y que puede que sea algo tan simple y tan complicado como vivir de verdad.

¿Dónde escribe y como se inspira?

Uy, soy muy normalita para eso, aunque reconozco que tengo alguna tara (risas). Escribo en un estudio que tengo en casa, con una ventana que da a un montón de pinos desde la que entra luz natural. Allí tengo un montón de cosas que me inspiran, pero sobre todo: orden. No puedo escribir si el lugar en el que escribo tiene ruido visual. La cabeza se me va y no lo disfruto. Esta novela la he escrito entera en esa habitación, con la pared llena de fotos de localizaciones e inspiración alrededor del verano en la isla. Antes de llegar a sentarme a escribir, me pasé todo el proceso creativo yendo a sitios que me inspiraban para la novela y haciendo fotos. Tengo una carpeta en el móvil que se llama «Azul salado» donde he ido guardando todo. ¿Y cómo me inspiro? Supongo que leyendo, paseando, observando. Cojo siempre notas y pregunto constantemente todo lo que me genera curiosidad como una niña de cinco años. Creo que la inspiración está en esa forma de mirar. Por lo menos, yo la encuentro ahí.

¿Se ha basado en hechos reales o toda la historia es ficción?

Hay escenas en la novela como detalles, situaciones cotidianas,… que son escenas que yo he vivido, pero la historia es ficción. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia (risas). También hay rasgos de algunos personajes que existen en algunas personas de mi alrededor. El personaje que se acerca más a la realidad es la abuela Carmen. Ha sido inevitable hacerle un homenaje a mi abuela. Las descripciones de este personaje son un poco ella, que es algo así como la abuela de todos. Pero la trama es ficción, a mí no me ha pasado nada de lo que ocurre en la novela, aunque sí es verdad que la historia nace de un deseo propio.

Como creadora de contenido foodie aparece su pasión por las recetas típicas y da un viaje por la gastronomía de la isla. ¿Puede ayudarte una receta a descubrir quién eres?

Eso es lo que se pregunta la historia en algún punto. Yo creo que de alguna manera sí, porque las recetas familiares no son únicamente comidas, son casi como huellas dactilares, tentáculos genéticos, formas de vivir y de ser que se pasan de generación en generación y se mantienen de alguna manera con ese sello distintivo que es la familia, con ese cerco que lo hace identitario. Mira por ejemplo el pellizco de las panades, aquí en Mallorca, cada familia las cierra de una manera… como si fuera una firma. En esos detalles, en cómo se cocina y cómo se come creo que hay muchas respuestas que nos acercan un poco más a saber quiénes somos y de dónde venimos. Nos hacen conectar y reconocernos. Consiguen, en muchos casos, que algunas personas permanezcan aun sin estar.

¿Que mueve, inspira y llena a Marta Simonet?

Qué difícil. A veces creo que son muchas cosas las que lo hacen, pero después, cuando lo pienso bien, me doy cuenta de que son menos y que, las que lo hacen de verdad, son cosas muy básicas y realmente cotidianas. Me mueve la inquietud, el querer saber y entender. Viajar y encontrarme más preguntas. Ver cómo se mueven otros y qué hacen otros que me inspira. Me llena leer, cocinar y compartir. Me encanta estar sola, pasear cerca del mar y comer en una mesa enorme repleta de personas que me importan en un sopar a la fresca.

¿Qué es ser mallorquina para usted?

A lo mejor esta pregunta la tendría que contestar alguien que me viera de lejos, con perspectiva… Para mí, ser mallorquina es un montón de cosas. Es recordar el sabor de la pinya, llevarte en la maleta unas galletas marineras, es saber andar por las rocas descalza, no acordarte de la primera vez que viste el mar por primera vez, es buscar la costa en las ciudades, querer que vuelva mi abuela a la puerta de esas noches a la fresca, enfadarme en los atascos, no entender la música en una cala, pasear en bicicleta por el Paseo Marítimo y querer que siga más y más, cenar todas las noches del verano con una ramita de fonoll marí que estremezca las muelas, reconocer a un corb marí de lejísimos, cerrar las persianas, que no te parezca raro un variat (mojar la ensaladilla en la salsa de las pilotes y disfrutarlo), decirle a alguien en Madrid que en Mallorca hay pimientos blancos, que el trampó no sabe igual de otra manera,… No sé, ser mallorquina son muchísimas cosas: no sentirme aislada en esta isla. Acabar las frases con un pero. Pero.