Ana Gallart: «La igualdad es un largo camino para ser tenidas en cuenta en el mundo del arte»

Ana Gallart (Buenos Aires, 1964), argentina, hija de padre español. Casada y madre de cuatro hijos, su obra aborda el tema de la mujer y su entorno. Buenos Aires, México, Florencia, Milán, Barcelona, Miami, Houston y Nueva York son algunas de las ciudades donde ha expuesto su obra. Sus cuadros forman parte de varias colecciones públicas y privadas. En Buenos Aires tiene su residencia y su taller. Pintora autodidacta, estudió restauración, ha participado en múltiples talleres con maestros y artistas, ha dirigido una galería pero sobretodo pinta y dibuja desde que recuerda.

Hoy en día su taller es «su cuarto azul». Ahí pinta sus mujeres. «Aprendí que los colores son emociones, que cada uno expresa un estado interior, y que toda mujer es fruto del espacio en el que se mueve. Las experiencias de vida marcadas en tintes violetas ante una pérdida, en amarillos frente a un amor irracional, en azules en momentos de eternidad, en rojos brillantes para celebrar la fuerza interior», explica.

La galería Sa Tafona de La Residencia de Deià le ha abierto sus puertas a través de Julieta Ayllon, quien se encarga de la curaduría y gestión de su obra en España. La muestra consiste en una gran obra de 21 metros cuadrados dividida en 10 cuadros. En numerología, el número 21 representa a la mujer.

Se trata de 35 mujeres azules en un baile donde asoma el nacimiento, la luz, la sombra, la búsqueda, la mirada, la fiesta, la luna, en definitiva, una mujer en mayúsculas. Son 35 mujeres pero es una mujer. «Esta obra habla de las 35 mujeres que todas y todos llevamos dentro. No es importante el número, podrían ser 10,15, 40 que han sido sustanciales. Mujeres a las que nos queremos parecer y otras a las que no. Llevamos con nosotros historias más luminosas, más desprendidas, más tristes, y vamos tejiendo un hilo interno que permite que todas convivan en armonía. Son las mujeres que influyeron o influyen en nuestra vida y que hemos dejado entrar haciendo que hoy seamos quienes somos. Las que nos ayudaron y las que nos hirieron. Las he pintado mirando de frente, haciéndose cargo de su propia historia, de sus propias elecciones. Estas son mis 35 mujeres», describe la artista.

La elección del azul viene de lo imaginario y se asocia con el color del alma. El cielo, el agua, el aire son elementos que dan vida a la humanidad y a los ojos del ser humano. «La mayoría de mis obras nacen de este color primario. Es el alma de esta mujer y un color de calma, que trae paz», añade.

La obra de Gallart se caracteriza por el uso de la espátula, su herramienta de trabajo por excelencia. «Siento las espátulas como extensiones de mi mano derecha cuando pinto. Amo su trazo, la soltura a la que me invita, la delicadeza de sus cortes y la contundencia del materia que puedes manejar con ella».

Las grandes dimensiones son su medio ideal, manifestando así los extremos a la hora de pintar, y los grandes desafíos de la vida en general. El tema de la mujer le ocupa gran parte de su producción desde hace ya años. Sus luchas internas, su relación con ella misma y con otras mujeres, y el espacio en el que se mueve, le convoca. Su forma de plasmarlo es a partir del color, el trazo y del soporte elegido. «No solo pinto en lienzo, también lo hago sobre chapa y madera. Cada soporte habla de algo diferente así como cada color o tipo de trazo lo hace también», apunta.

Al tocar el tema de la igualdad en el inteligible mundo del arte señala: «Siempre hemos pintado, a veces hemos tenido que usar seudónimos o incluso hombres han puesto su nombre a nuestra obra. Es un largo camino que las mujeres debemos seguir recorriendo para ser vistas y tenidas en cuenta en el arte. Vivimos un cambio de época que nos favorece y en el que tenemos que seguir trabajando todos juntos, hombres y mujeres. No veo que las piezas de mujeres sean más caras que las de un pintor hombre. En mi mundo real no es así. Mi sueño sería ser evaluados, reconocidos y pagos por nuestro trabajo y no por nuestro género».

Para la artista es su primera visita a Mallorca. «Tengo locura por conocer la isla, su gente, su arte, su música, su comida y sobre todo su mar azul. Desde pequeña, siempre escuché hablar a mi padre de Mallorca y he soñado con visitarla desde entonces. Tener la posibilidad de hacerlo haciendo una muestra con mis mujeres en la galería Sa Tafona de La Residencia es realmente un regalo y un privilegio».