La oleada de cancelaciones solivianta a la cultura: "Es un caso obvio de censura y no creo que seamos los últimos"

Una semana, cuatro cancelaciones. La sombra de la censura se cierne sobre el mundo de la cultura, que asiste atónito a la suspensión desde el pasado miércoles de tres obras de teatro y una película infantil en cuatro ayuntamientos gobernados por el Partido Popular. En dos de ellos, Vox está al frente del área de Cultura.

Hoy está previsto que se comparta en redes sociales un comunicado que denuncia el retorno de la censura. Escueto y contundente, en el texto se exige la protección de la libertad de expresión y se recuerda que sin cultura no hay democracia.

“Son casualidades que dan mucho miedo”, explica Xavier Bobés, el dramaturgo y director de ‘El mar: visión de unos niños que no lo han visto nunca’, la obra de teatro que el nuevo alcalde del PP de Briviesca ha fulminado aduciendo motivos presupuestarios y de seguridad. “El nuestro es un caso de censura bastante obvio y no creo que seamos los últimos”, apunta.

“Esta oleada de cancelaciones por motivos absurdos lo que está haciendo es silenciar el trabajo de compañeros en asuntos importantes, como la memoria histórica. La educación es la semilla para tener una actitud crítica y eso lo tienen muy claro en Vox, que saben muy bien desde donde empoderarse. Da pena que todo esté sucediendo en un contexto de elecciones y que no veamos lo que puede llegar a ocurrir”, añade Bobés.

¿Quién teme a Virginia Woolf?

La cascada de cancelaciones empezó el pasado miércoles en Valdemorillo, donde la concejalía de Cultura está digirida por Vox y el ayuntamiento está en manos del PP. Allí estaba previsto la representación de ‘Orlando’, el clásico de Virginia Woolf escrito hace casi un siglo, en 1928. El espectáculo formaba parte de la programación del festival 7 Villas de la Comunidad de Madrid el próximo noviembre.

Además de una indisimulada carta de amor a Vita Sackville-West, amante e íntima amiga de Woolf, ‘Orlando’ es una novela protagonizada por un joven aristócrata que viaja a través de los siglos (vive nada menos que cinco) cambiando de sexo pero siendo la misma persona. Woolf, autora feminista donde las haya, ideó este mecanismo para hablar de las dificultades crónicas de ser mujer a lo largo de la historia.

Un monólogo sobre la bulimia, cancelado

En Palma de Mallorca, donde gobierna el PP, han cancelado las tres funciones de 'Nua', un texto de Ann Perelló sobre los trastornos alimentarios, por no ir "en la línea" de la programación del nuevo gobierno. “No nos han dado mucha información. No entendemos la decisión. 'Nua. Radiografia d'un trastorn' trata sobre los trastornos alimentarios, que no entienden de color político. La salud mental es algo sobre lo que tenemos que hablar porque nos afecta a todos", ha afirmado la dramaturga en redes, que también interpreta este monólogo sobre su experiencia con la bulimia. La obra se estrenó en la Sala Flyhard de Barcelona. Perelló ganó el Premio a Mejor Actriz concedido por ATAPIB, Associació de Teatres i Auditoris Públics de les Illes Balears.

Buzz Lightyear no le gusta al PP ni a Vox

La localidad cántabra de Santa Cruz de Bezama también ha saltado esta semana a los titulares después de que el PP y Vox retiraran la película infantil ‘Lightyear’ de un ciclo veraniego en la plaza del pueblo, al aire libre programado por el anterior gobierno socialista. La película, una precuela de la taquillera saga ‘Toy Story’, la joya de la corona de Pixar, cuenta la historia de Buzz Lightyear y en ella hay una relación entre dos mujeres, beso incluido. Su estreno estreno mundial el año pasado estuvo regado de polémica porque el beso de la astronauta Alisha, la mejor amiga de Lightyear, provocó su censura en 14 países de Oriente Próximo como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, y en un puñado de países asiáticos, como Malasia.

La historia de Benaiges, el maestro catalán fusilado

El último caso de cancelación ha sucedido en Briviesca, en la provincia de Burgos, una localidad de 6.000 habitantes donde gobierna el PP con el apoyo de Vox y Ciudadanos. El 15 de julio iba a representarse ‘El mar: visión de unos niños que no lo han visto nunca’, un texto escrito y dirigido por Xavier Bobés y Alberto Conejero, Premio Nacional de Literatura Dramática en 2019, que quedó finalista en los Premios Max y los Premis de la Crítica y se pudo ver la temporada pasada en el Teatre Nacional de Catalunya.

La pieza recoge la historia de un maestro catalán rural, Antoni Benaiges, que en la década de los 30 fue destinado para dar clases en Bañuelos de Bureba, a cinco kilómetros de Briviesca. Allí compró una máquina de imprimir y un gramófono y empezó a grabar y publicar las emociones y sueños de los alumnos de su escuela, a los que prometió un viaje para que conocieran al mar. La visita no se produjo nunca porque Benaiges fue fusilado al empezar la Guerra Civil, en 1936, por su compromiso con los ideales republicanos.

"Que se suspendan espectáculos es inaceptable"

Sobre la oleada de cancelaciones también se ha pronunciado el actor y director de teatro Lluís Homar, al frente de la Compañía Nacional de Teatro Clásico desde 2019 y que estos días presenta en el Festival Grec ‘La vida es sueño’. "Espero que los cambios politícos no afecten al mundo de la cultura. Pero vemos cosas que no nos gustan . Cosas que pensabas que no podrían pasar y están pasando. Soy de los que cree que la cultura es un bien de primera necesidad, como la sanidad y la educación. Es incuestionable. Se deberían establecer pactos para dejar claro que la cultura no se toca, que es sagrada. Que la libertad de expresión es absoluta y que nada la pueda recortar. Que se suspendan espectáculos es inaceptable. Espero que toda la gente de la cultura, que no somos pocos, nos pongamos de acuerdo y hagamos lo que haga falta. Es absolutamente inaceptable".