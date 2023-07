El día y el escenario perfectos para cantar Oh, happy day! fue ayer en el tradicional concierto del Torrent de Pareis porque no debe de haber casi nada más feliz para un cantante o un aficionado al góspel que disfrutar con uno de los temas más populares de la música negra entre las montañas que envuelven el impresionante s’Entreforc, al final del torrente. La interpretación conjunta de esta pieza y Total praise por parte de Palma Gospel Singers y la Capella Mallorquina puso el broche de oro a la 59 edición del evento que organiza la Fundació Sa Nostra con el apoyo de CaixaBank.

Antes de unir sus voces frente al millar de asistentes que había en el monumento natural de sa Calobra, las formaciones corales ofrecieron dos actuaciones muy diferenciadas. La primera parte fue protagonizada por la Capella, dirigida por José Martínez Bonet, que cantó un repertorio centrado en la música polifónica popular mallorquina, como la conocida Sor Tomasseta y el himno de La balanguera.

El contraste llegó con las voces de Palma Gospel Singers, bajo la batuta de Rafel Fiol, aunque no solo cantaron temas religiosos del góspel, sino también otros tan universales como Let it be en una velada ecléctica que hizo vibrar a los numerosos asistentes.