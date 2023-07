He arribat a pensar –i potser només és una sospita– que l’acord entre el partits que acaben de signar el pacte d’estabilitat per al bon govern de les Illes Balears i Pitiüses en l’horitzó dels quatre anys que vindran és, en certa manera, un acord pornogràfic. La pornografia vol velocitat, diríem que és com el fast food, el menjar ràpid del nostre temps. El consum d’emocions. La possibilitat de viure i sentir passions aparentment desbordades. Tanmateix, només es tracta d’una representació, d’una comèdia. I és possible que l’acord signat sigui molt més una representació que no altra cosa, una ficció duta a l’extrem. Una llista de bons o mals propòsits que passaran sense pena ni glòria. Un acord programàtic lligat a una comissió de seguiment. M’agradaria veure-la a través del forat del pany de la porta, aquesta comissió.

La majoria de la gent té un sentit elemental de la pornografia: són pornogràfics els materials que mostren o representen actes relacionats amb el sexe. Hi ha revistes plenes de fotografies pornogràfiques, hi ha pel·lícules amb persones que realitzen actes eròtics de manera explícita, hi ha textos literaris i n’hi ha de periodístics, hi ha audio-sexe, també dit sexe telefònic, teatre, música, arts plàstiques, representacions de trobades sexuals en grup, hi ha el poliamor... Amb tots aquests materials s’ha muntat una indústria. La indústria de la pornografia: la representació de l’activitat sexual portada a l’excés. Però una representació que no té res a veure amb la realitat. Quan els joves adolescents adoctrinats amb les representacions eròtiques que han vist per internet toquen la realitat s’emporten una decepció. Llavors, més que una festa alegra i compartida, el sexe deriva en el fracàs.

Però la paraula pornogràfic, sempre vinculada a la mentida, pot tenir altres significats.

Quan he escrit que l’acord de governabilitat em sembla pornogràfic no era la meva intenció vincular aquest acord a les produccions eròtico-industrials. La pornografia és, sobretot, una manera de provocar fantasies. I l’acord del que us he parlat ho és, ple de fantasies: una d’elles, la persecució de la llengua catalana. L’acord programàtic també conté “la promoció de de la identitat i la cultura”, “la baixada d’impostos”, la necessitat de repensar el sistema de salut pública, i abordar alhora la “violència «intrefamiliar». També, de «preservar la llibertat, el desenvolupament econòmic, les millores dels serveis socials, la protecció de la dona i la seguretat dels ciutadans, amb especial atenció al problema de la immigració il·legal i la persecució de les màfies que la promouen i es beneficien del tràfic d’éssers humans». Les propostes no poden ser més pornogràfiques, per allò que té la pornografia de fantasiosa.

S’hi diu que reivindicaran la «història d’Espanya», que garanteixen «la memòria entesa com a element integrador per a la reconciliació», que combatran qualsevol intent d’ «utilitzar-la per dividir els espanyols». Heu vist res més pornogràfic? Què vol dir la «història d’Espanya»? Si es tracta de recuperar el relat que ens feien a les escoles franquistes, seria una victòria de la comicitat i el riure. Benvingut sigui el riure, sempre tan escàs.

I què vol dir que garanteixen «la memòria entesa com a element integrador per a la reconciliació»? Amb segons qui més val no reconciliar-s’hi mai. Ens ho digueren una vegada que es volien reconciliar i alguns ho varen creure de bona fe. Però només hi ha una manera de reconciliar-se: que els hereus de la destrossa franquista reconeguin que el cop d’estat de 1936, del qual derivaren milers d’assassinats, fou un atac al règim democràtic de la República, i una violació dels drets humans i de les lleis que regulen la bona convivència dels pobles. També, l’anul·lació i desqualificació dels processos judicials de què se serví el règim per retre els vençuts i sembrar la por al cor de la gent.