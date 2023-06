Palma estrena Tube Gallery, la primera galería de arte de Pere Garau

Los jóvenes con inquietudes creativas «son quienes llenan en Londres las inauguraciones de las exposiciones en las galerías de arte», dice Axel Balazsi. En urbes como la capital británica, Madrid y Barcelona, por ejemplo, «hay una gran diversidad de oferta en estos espacios, no solo pintura, sino también piezas multimedia, performances, lecturas y otro tipo de arte», detalla, por lo que atraen a un público mucho más amplio. «Mi intención es que en Palma también haya un sitio así, en el que poder ver cosas diferentes y para todo el mundo», destaca el artista y dueño de Tube Gallery, que se inaugura este viernes en el barrio de Pere Garau. El sueco criado en Mallorca abre la primera galería de la zona, alejada del refinado centro histórico y la milla de oro de Ciutat, donde se concentran estos negocios culturales.

Innova en el concepto, «más underground que lo existente, no tan homogéneo y comercial»; y también en la ubicación. Buscó un local espacioso y diáfano en esta parte del Eixample porque es «muy diversa, interesante y con mucho potencial. Representa la auténtica Palma y me gustaría que la galería se integrase en la zona y formase parte de su evolución», resume sobre los atractivos. En el establecimiento, que está situado en la calle Nicolau de Pacs 25, se ven las tuberías metálicas de las conducciones, lo que le da el aire industrial que le gusta, aunque el nombre de Tube Gallery no viene de ahí. «La primera vez que entré en el local me pareció que tenía forma de tubo y, además, cuando vivía en Londres usaba mucho el metro (tube, en inglés) y la frase let’s get the tube, y me sonó bien para la galería», explica.

Talento local

Tras una década en la ciudad del Támesis, regresó a la isla hace dos años y durante este tiempo ha comprobado que «hay una gran cantidad de talento local», no solo consolidado, sino emergente, así como el que surja en el futuro del nuevo grado de Bellas Artes de la escuela universitaria Adema. Para Axel Balazsi, la intención es que tanto unos como otros tengan un espacio en sus instalaciones. A los alumnos que terminen la carrera quiere ofrecerles poder realizar una exposición a final de curso y «darles una oportunidad en sus inicios».

Se codearán con artistas que el nuevo galerista traerá de fuera, como los que se estrenarán este viernes en la colectiva que inaugura el espacio, titulada Stilled images y que permanecerá abierta hasta el 6 de agosto. La muestra cuenta con 18 creadores, entre los que destacan la nominada al Premio Turner Heather Philipson, cuya pieza en Pere Garau es un vídeo; la reconocida fotógrafa británica Juno Calypso; y Ahren Warner, que ha comisariado la exposición junto a Balazsi.

En Pere Garau confluirán cine, fotografía, pintura, dibujo y escultura con el objetivo de «celebrar el pensamiento artístico cautivador y a menudo desafiante» de los participantes. Tal como concluye el impulsor de la galería, busca «convertirse en un catalizador de la floreciente escena artística» de Mallorca y «exhibir obras de arte innovadoras y vanguardistas» para que estos espacios creativos no acojan solo a la élite.