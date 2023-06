El ciclo de arte VOL_ART 4 se celebrará mañana, 1 de julio, en el enclave privilegiado del Castell de Bellver. Miquel Àngel Aguiló, compositor e impulsor del bautizado Concert per la pau, desveló ayer en un encuentro con los medios los últimos detalles de la cita, que tiene como objetivo lanzar un mensaje de justicia social.

Contrastes y estéticas diferentes

El artista responsable del diseño de iluminación y escenografía del espectáculo, explicó ayer en una rueda de prensa en el Castell de Bellver que el público recibirá “estéticas” distintas durante el concierto, que irán de la mano de las composiciones de Aguiló: “Hay tres atmósferas muy diferentes. La primera parte es un canto a la belleza, luego viene la guerra y, por último, tenemos el concierto de piano. Vamos a intentar crear una atmósfera adecuada a cada momento, jugar con las sensaciones y el espacio. Hay muchos contrastes”.

Estreno de piezas inéditas

La noche empezará con la actuación de la cantante Lorena Bonnin, quien interpretará tres canciones de la obra Camins de Saviesa, que parten de citas célebres de líderes humanitarios como Mahatma Ghandi, Teresa de Calcuta o Martin Luther King. Según explicó ayer la músico, lo más interesante de preparar la pieza ha sido el presentarla de forma inédita al público: “Me enfrento a una obra que no se puede escuchar, que no se conoce. Tengo que darle una imagen de esta pieza a la gente. Le estoy buscando los detalles, porque aunque sea la misma frase, la música dice algo diferente”.

Después, le tocará el turno a la Microsinfonía Ucrania con una composición que Aguiló elaboró en febrero, cuando Putin anunció la “operación militar especial”, es decir, el ataque al país vecino. Para acabar, Magí Garcías al piano, junto a otros artistas, cerrará la noche con una suerte de “ritual” espiritual.

Un diálogo pacífico entre piano y orquesta

En palabras del pianista, que colabora por primera vez con el compositor, su intervención es todo lo contrario a lo que se suele ver en los conciertos de instrumentos solistas: “El objetivo de los conciertos de solistas suele ser poner en valor al músico mediante el virtuosismo, es decir, que la gente vea que se está haciendo algo muy difícil. Hacer algo muy vistoso que llame al aplauso. La distribución en el escenario, con el solista y el director al frente, lo representa. Por eso, este caso es algo extraordinario: no digo que el concierto sea fácil, pero no es la voluntad de Miquel Àngel Aguiló que, aunque sea un concierto para piano y orquesta, no busca que este sea el protagonista. Es una cosa más reposada, que encaja con la forma de plegaria que tiene el concierto, con momentos de introspección”.

Un diálogo “pacífico” entre el piano y la orquesta que pondrá el broche de oro al encuentro. La intervención de Magí Garcías irá acompañada de la actuación de tres bailarinas, Sara Forteza Lobera, Aina Vilchez Munar y Claudia Calvo Trujillo. Miquel Àngel Aguiló quiso destacar el potencial acústico y estético del Castell de Bellver, que este año se convierte, por primera vez, en la sede de VOL_ART: “Tiene muchos matices. Crea muchas sinergias”.