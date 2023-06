Martín García García: «No debemos convertir los concursos en un mercado de jóvenes promesas»

Usted es de Gijón, una ciudad que acogió a algunos músicos rusos exiliados ¿Cómo marcaron esos artistas sus estudios?

Influyeron muchísimo. Seguramente no me hubiera dedicado a la música si no los hubiera conocido. En mi familia no hay antecedentes musicales, así que encontré, de forma casual, a Natalia Mazoun, que en unas pocas sesiones vio en mí posibilidades artísticas. Ella y su marido fueron los que aconsejaron, a mí y a mi familia, que me dedicara al piano. Y aquí estoy.

Luego pasó a Madrid para estudiar con una de las grandes, Galina Eguiazarova.

Otro hecho casual. Ella ha creado escuela, sin duda, y de sus enseñanzas nos hemos nutrido muchos jóvenes pianistas, de hecho, el concierto de Bellver lo podemos interpretar como un homenaje. Tanto yo como el otro pianista que interpretará a Brahms le debemos mucho.

De la Escuela Reina Sofía a la Escuela Mannes de New York. ¿Dos maneras de entender el piano?

Muy distintas, como el día y la noche, aunque el objetivo es el mismo. Las dos maneras de entender el piano, entre Europa y América, son diferentes, pero ambas persiguen un mismo final, ser mejor cada día, que nunca llega pues se aprende de forma continua. A mis profesores en Estados Unidos también les debo mucho.

¿Por qué ha elegido Rachmaninov?

Elegir el programa depende no del solista, sino de la orquesta y de la situación. En este caso la formación quería interpretarlo y al indicármelo pensé que sería una buena manera de recordar el gran número de músicos rusos que han aportado mucho a la historia del piano.

Con 26 años y ya ha tocado en el Carnegie Hall de New York.

Suena bien, pues se trata de una sala mítica. Pero aquí la suerte también ha jugado algo, pues en la pospandemia, la gente quería música en directo y hecha por músicos jóvenes. Así que los programadores echaron mano de los que habíamos ganado concursos internacionales.

Usted venía de ganar el de Cleveland y de quedar tercero en el prestigioso concurso Chopin de Varsovia.

Cierto. Y me presenté no para competir sino para darme a conocer. Ganar no era el objetivo, que me escucharan era mi intención. No debemos convertir los concursos en un mercado de jóvenes promesas. Debemos regresar a los orígenes cuando se invitaba a personalidades para que escucharan a los que en un futuro podían ser sus relevos.

Ha trabajado con orquestas sinfónicas, grupos de cámara y en solitario ha dado recitales, ¿con qué se siente más cómodo?

Un buen músico es aquel que es capaz de abordar todas las formas musicales, sean del estilo que sean, y que además sabe situarse ante cada una de ellas como si en aquel momento fuera la única. En el hecho de tocar, después de la técnica, hay un trabajo psicológico para meterse en la piel del compositor en el momento en el que concibió la partitura. Cuando interpretas una obra, la que sea, para ti debe ser la única que existe en el mundo. Solamente así se puede conseguir la excelencia.

Ha editado un disco con obras de Chopin. ¿Para qué publicar discos en un mundo en el que en Internet se encuentra todo?

Internet no me representa. Los discos, con sus notas al programa, sus comentarios, incluso sus fotografías son un objeto que sirve como tarjeta de visita, para decir: Ese soy yo y ese es mi trabajo.

Háblenos de su faceta como compositor y en especial de su ‘Música silenciosa’.

¿Se imagina caminar por la Quinta Avenida de Nueva York sin coches y sin casi nadie? Pues eso me ocurrió en la pandemia. Y en esa época entré en el universo Mompou, y en especial en el de su Música callada. Así que decidí meter algo de homenaje a ese gran músico en una obra más extensa.

El año pasado le escuchamos en Valldemossa. ¿Cómo ha cambiado desde entonces?

Soy el mismo Martín García pero distinto a la vez. Mi acercamiento al arte es el mismo, pero con más conocimiento. Si en la vida de un año para otro cambias, en el arte también. Aunque tocara lo mismo sonaría diferente.

Uno de los públicos que más le han aclamado es el japonés. ¿Cómo viven allí la música occidental?

Con pasión y respeto. Quieren entender algo desligado de su cultura aun sabiendo que les llevará tiempo. Es como una vía de escape sentimental que no tienen en su música.