Coros, danzas y TikTok

Si el periodismo de ahora está en tuiter, la danza contemporánea se condensa en un Tik-Tok. Un concierto de Rosalía es una cadena de impactos en la red social preferida de preadolescentes, adolescentes y milenials, y no lo es para mi generación porque nuestro cuerpo no da para tanto (ganas no faltan).

Nos viene a contar Cyberexorcisme, entre otras cosas, que el universo digital –transitado ya por la directora y coreógrafa Núria Guiu en Likes y Spiritual Boyfriends– en prosa, verso o metaverso, nos condiciona: inyectando o dosificando felicidad –también apartándola, cuando aparece la frustración, cada vez más rápido, en forma de contador de ‘me gusta, me sigue’. El baile, la contorsión, a veces lúdica, otras macabra, siempre reflejo de un estado de ánimo, efímero por supuesto, sirven de lenguaje y vehículo de los relatos personales –diversos, de transición, sin género definido…– tejidos enfrente del espejo; porque la sociedad está ahí observándote, aunque en realidad le importes una mierda. Desfilan, se retuercen, se arrastran, perrean, cantan si hace falta, las cinco bailarinas. Tremendas Maura Cyan, Berta Pascual, Francesco Palmitesta, Berta Martínez y Carlos G. Corchia en monólogos corporales que seducen o duelen, en coreografías que a mí me recuerdan a los lienzos de Delacroix (por poner algo boomer en esta reseña) y al ritmo de los temas de Bad Gyal o la referida Rosalía, deidades del momento. En ese marco musical y estético, queda para el libre albedrío del espectador la lectura política y el mensaje. Se puede interpretar que en el montaje está implícita la hostia al consumismo –llamémosle capitalismo, así a lo loco–, a la obsesión por engullir imágenes, experiencias, contactos virtuales; o simplemente, entender que Guiu ha tejido un retrato del ‘hoy’, sin sermones. Sea como sea, funciona, estimula, confunde por momentos (y eso está bien) y contagia. El fin de semana que viene llega La crítica, con alguna conexión con Cyberexorcisme, y la temporada del Principal se acaba, como se acabó la programación del Teatre del Mar exhibiendo el remake de 666 de Yllana, 25 años después de su estreno. La sala llena, espectadores doblándose de risa y poniéndose en pie para aplaudir la gamberrada sobre el mal y la pena de muerte; en una catarsis que conviene repetir de vez en cuando. En septiembre más.