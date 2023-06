Chuchito Valdés: "Llevaría a Chopin a una isla desierta, y me quedo con los nocturnos"

El pianista de jazz Chuchito Valdés participará en el Festival Internacional de Música de Deià, un evento que reúne a artistas de diversas partes del mundo. El cubano presentará su obra maestra, Suite Picassiana, un homenaje al pintor malagueño, mañana en la finca Son Marroig en Deià, a las 20:30 horas. Su repertorio es resultado de un amplio estudio de la música clásica y contemporánea, de su dedicación y escritura. No se centra únicamente en un género musical, sino que abarca una gran variedad.

«Estoy muy contento de estar aquí en Mallorca, que es majestuosa, con mucha cultura y muy buenas personas», comenta el músico que lleva un par de semanas en la isla.

Los conciertos en Mallorca

«Mi estilo musical se inspira en la pianística cubana, no puedo definir mi estilo personal o el del Latin Jazz, creo que es un estilo universal. Amo y respeto mucho la música clásica», afirma el músico que actuará también el jueves, 29 de junio, en las bodegas Tianna Negre en Binissalem, a las 19:30 horas; el viernes, 30 de junio, a las 21 horas en el Auditorio Juan March Cencillo de Palma y el 1 de julio en el IV Festival de Música de Sineu. Finalmente, el 7 de julio, a las 20:30, presentará al público un ultimo concierto de su gira mallorquina en La Torre de Canyamel. Estas actuaciones son un honor para el pianista, quien afirma que cada una de sus visitas a la isla ha sido «maravillosa».

Al hablar de la pianística cubana, Chuchito Valdés menciona a grandes maestros como Ernesto Lecuona, Peruchín, Lili Martines y también a su abuelo, Bebo Valdés. Explica que «la música cubana es un poco complicada por la síncopa, tiene sus particularidades, tiene sus detalles». Además, tiene influencias de la rumba flamenca y de la música francesa, lo cual le da una particularidad que la diferencia de otros tipos de música latinoamericanas, remarca. Para este talentoso pianista, «la computadora no funciona con el jazz, se tiene que estudiar, es un desafío del jazz actual». Respecto a su manera de crear música, Valdés comenta: «No tengo un proceso creativo específico, me siento al piano, veo una melodía que me gusta, la escribo, la proceso, y hago una mezcla de la síncopa».

A lo largo de su carrera, Chuchito Valdés ha vivido momentos memorables y le resulta difícil quedarse con uno solo, aunque algunos son especialmente significativos. «Uno fue tocar con mi padre a los 23 años, el segundo fue tocar con el grupo Irakere en el Ronnie’s Scott’s [Inglaterra], el tercero también fue que me volvió a llamar para tocar juntos».

Una de sus colaboraciones más memorables fue en un festival de jazz con el legendario Chick Corea, quien era un ídolo para Valdés. Corea le alabó su técnica, lo cual emocionó a Chuchito hasta el punto de conmoverle. Al reflexionar sobre esta anécdota, Valdés recuerda: «Cuando toqué con Chick Corea, estuve llorando como 10 minutos».

Si tuviera que llevarse un álbum de jazz a una isla desierta, Chuchito Valdés sorprende y menciona su pasión y respeto por la música clásica y específicamente por los nocturnos de Chopin. Respecto a las canciones favoritas para tocar en el escenario, Valdés cree que es mejor no limitarse a canciones específicas debido a su amplio repertorio.

El pianista de jazz ofrece consejos a los jóvenes músicos pianistas: estudiar música clásica y tener una buena base en este género, dedicar de tres a cuatro horas diarias al estudio y mantener disciplina. Valdés explica: «Los consejos que doy a los jóvenes pianistas, que estudien un poco de música clásica, estudiar es muy difícil, yo estudiaba 4 horas, y disciplina; en el piano, si no tienes una buena técnica no puedes hacer otra cosa, es muy extenso y se tiene que estudiar». Su énfasis en el estudio es tan grande que añade: «Quien no estudia, como se dice en Cuba, está frito».

El jazz contemporáneo

En relación al jazz más contemporáneo, Valdés destaca la increíble armonía y melodía, y cita como ejemplos a artistas como Pat Metheny y Joe McLaughlin.

A pesar de las posibilidades de explorar otros instrumentos, Chuchito Valdés prefiere quedarse con el piano. Respecto a sus proyectos futuros, el pianista busca seguir mejorando como músico y como persona. Afirma: «Los proyectos futuros míos son seguir tocando un poquito mejor, estudiar un poquito mejor, ser una gran persona, primeramente, y hacer buena música». Además, desea transmitir a través de su música un mensaje espiritual que nos invita a apreciar y cuidar nuestro planeta. Dice Valdés: «Que la madre tierra está triste y quiere que nos llevemos mejor, que haya más paz, que no tiremos basura al planeta». Siguiendo en esa línea, considera que como sociedad global debemos buscar más paz y evitar la contaminación. Valdés quiere trascender las barreras y transmitir la importancia de cuidar nuestro planeta.

Sin duda, su participación en el Festival Internacional de Música de Deià será una oportunidad para apreciar la música del pianista reconocido y comprobar su mensaje.