El verano mallorquín inaugura el calendario musical con el tradicional concierto en el Torrent de Pareis, en Sa Calobra (Escorca). Una iniciativa impulsada por la Fundación Sa Nostra con el apoyo de CaixaBank que se celebra cada primer domingo de julio desde hace más de medio siglo. Una cita que prevé reunir a cientos de residentes y turistas melómanos en un enclave privilegiado de la Serra de Tramuntana. El recital tendrá lugar este domingo, 2 de julio, a las 17,30 horas y tendrá una duración aproximada de una hora. La entrada es gratuita.

"El Concierto en el Torrente de Pareis es toda una tradición para muchos mallorquines y visitantes", ha explicado el presidente de la Fundación Sa Nostra, Gabriel Lladó, quien ha añadido que "la Fundación Sa Nostra demuestra su compromiso con la cultura a través iniciativas como esta que, año tras año, despiertan tanta expectación y tienen una excelente acogida por todas las personas aficionadas a la buena música”.

Hace 39 años que la Fundación Sa Nostra organiza y promueve el Concierto en el Torrent de Pareis. Una iniciativa del pintor Josep Coll Bardolet, en 1964, para difundir la música de coral en Mallorca en un entorno extraordinario.

Las formaciones musicales que actuarán en la edición número 59 del Concierto en el Torrent de Pareis son Capella Mallorquina y Palma Gospel Singers. Ofrecerán un programa ecléctico con temas religiosos, canciones tradicionales mallorquinas y otras obras más contemporáneas.

La Capella Mallorquina

La prestigiosa coral mallorquina Capella Mallorquina será la encargada de iniciar el recital. La formación fue fundada por Bernat Julià en 1966 y está considerada una de las instituciones impulsoras del movimiento coral de las islas Baleares. Patrocinada por la Fundación Barceló, desarrolla una importante temporada de conciertos en Mallorca con una plantilla de cincuenta cantores y con un repertorio de más de 800 obras.

Dirigida por José Martínez, Capella Mallorquina interpretará en el Concierto un repertorio basado en canciones populares mallorquinas: Una mujer larga y delgada, Sor Tomasseta, Tu padre no tiene nariz, La Balanguera y Parado de Valldemossa.

La segunda parte del recital estará marcada por obras más internacionales de la mano de Palma Gospel Singers. Se trata de una agrupación coral dedicada íntegramente a la música gospel con repertorios tradicionales de este estilo que combinan con otros estilos musicales con arreglos que le dan un cierto acento gospel. Fundada en 2015, está dirigida por Rafel Fiol y está formada por 50 cantores, el pianista Andreu Burguera, el batería Arnau Caselles y el bajista Macià Guasp. En esta ocasión interpretarán los temas Holy Spirit, Let it be, Joyful Joyful, Center of my joy y At the table.

Para finalizar el concierto, las dos formaciones vocales deleitarán al público asistente con la interpretación de dos obras conjuntamente: Total praise, de R. Smallwood, y Oh, happy day!, de Edwin R. Hawkins.