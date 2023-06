El compositor mallorquín Jaume Sureda publica un nuevo disco «intimista y optimista»

El compositor Jaume Sureda (Palma, 1959) lleva 48 años de carrera musical y ahora acaba de publicar con Blau un disco «intimista y optimista», según define el propio músico. En Sureda després de tot ha incluido once temas, nueve de ellos son composiciones propias, que están ligados a su vida, a su infancia, a amigos y a referentes musicales como es Serrat, a quien dedica un dueto cantado con Pedro Ruiz y del que también interpreta en su nuevo disco Una de piratas.

Tras unos años difíciles, por cuestiones de salud y con pandemia incluida, Jaume Sureda publica este disco, que espera presentar a partir de septiembre en teatros y espacios cerrados, acompañado por una banda de músicos, de acuerdo con ese estilo intimista. El disco, ha explicado este lunes, es un poco la reafirmación del día en que decidió dedicarse a cantar, viendo Eurovisión, cuando contaba con 9 años. «Es verdad que he estado un tiempo sin editar, pero no he dejado los escenarios, he seguido cantando, siempre que he podido, aquí y fuera», ha comentado durante la presentación de Sureda després de tot en el Espai Xocolat.

«Los trabajos son esquejes de lo que has estás viviendo, o has vivido últimamente o piensas que vivirás... Aquí curiosamente se juntan varias cosas: un tiempo sin edición, un tiempo extraño con muchas cosas que han pasado por el medio, y una mirada muy retrospectiva a mucha gente que desde su espacio musical, durante su lucha cotidiana, hay un denominador común que es el amor», ha añadido sobre en qué se inspira.

Si no fos es la canción que abre el disco y una de las favoritas del compositor. Como muchas otras, la escribió en tiempos de confinamiento, un tiempo en el que, lamentó ayer, muchos músicos no obtuvieron ayudas.

Joan M. Serrat está escrita por el actor y humorista Pedro Ruiz, una colaboración que surgió gracias a otro artista, Danny Daniel, quien les presentó. «Muy amablemente vino a Mallorca, grabamos esta canción que él había grabado hacía 35 años, yo la había escuchado e hicimos una versión, en la que yo he hecho los arreglos. Es una canción que particularmente me gusta», comenta Sureda del dueto.

De nit a la ràdio es un tema que recuerda sus noches trabajando en este medio; Sta. Catalina hace referencia al barrio en el que vivió durante mucho tiempo; L’havanera més vella es una habanera que habla de marineros en una Nochevieja; Mason’s song hace referencia a su condición de masón y es una canción instrumental; Sito es muy reciente y está dedicada al hijo fallecido de unos amigos del Molinar; la remasterizada Què importa, Son Canals, el barrio en el que nació y vivió de niño y La dona que viu amb mi, además de Una de piratas, como homenaje a Serrat, son los temas de Sureda després de tot.

El disco ha sido grabado en los estudios de Manuel Escobedo en Montuïri y ha salido al mercado en formato físico, para el que ha contado con una ilustración del pintor Manolo Coronado, y digital.

Jaume Sureda sacó disco por primera vez en 1985 con Notes de tardor, en el que se incluía el tema Dominique, y desde entonces ha publicado 16 álbumes y cinco EP, entre los que destaca Me lo dijo Pérez (Blau, 1994), L’himne del RCD Mallorca (Blau, 1997) y Pàtria (Blau, 1999). Para el productor Miquel Àngel Sancho, el compositor «forma parte de la historia» de esta discográfica. «Este caso es muy especial por el tiempo que hacía que no teníamos una conexión artística», ha comentado Sancho, quien ha agradecido la confianza que el músico ha depositado en ellos.

En paralelo a su carrera musical, Sureda ha publicado dos libros: 25 i una gamba y el reciente El sonido de mi yo, en el que habla de los sonidos que han marcado su vida.