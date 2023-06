Héctor de Miguel, humorista: «En política lo que sea, pero juro no meterme más con la ensaimada»

Héctor de Miguel (Salamanca, 1977) ha convertido ‘Hora Veintipico’ en un informativo humorístico de culto en la Ser, pero sustenta su preeminencia en un ataque sistemático, vicioso, untuoso y voraz contra la ensaimada, como si no existiera un mañana en Mallorca. Ha llegado la hora de la venganza.

Para que se haga cargo del tipo de entrevista: «¿Cuándo comió su última ensaimada?»

A ver, quiero aclarar que en esta polémica me han metido una vez más mis guionistas, que son una panda de miserables. Sé que este es un tema muy polémico en Mallorca, y quise abogar por la equidistancia, pero José Cabrera El Pelos se posicionó en contra de la ensaimada, y quiso crear este debate.

No le entrevisto, formulo una acusación penal.

Y lo entiendo, sabía que esto iba a pasar. Esperaba la llamada, pero somos demócratas ante todo, por lo que hicimos un referéndum.

¿Su subalterno alega motivos dietéticos o estéticos, atendiendo a la forma de la ensaimada?

Es alguien que no puede alegar ningún motivo estético, no hay más que verle. Insiste en que la ensaimada es una megamasa absorbente, y que no la digiere bien. Tendríamos alguna coincidencia en el cabello de ángel, pero ya es un debate diferente.

No se le ocurra venir a Mallorca en los próximos meses.

Quiero dejar claro que en este debate solo he ejercido de titiritero que maneja las marionetas. Estoy totalmente a favor de cualquier cosa comestible.

El pasado jueves confesó que la ensaimada estuvo a punto de costarle el programa.

Sí, porque jugamos siempre al límite, atravesando las líneas rojas, pero aquí estás hiriendo de repente al símbolo de toda una comunidad. Les he recomendado vivamente que no jueguen con este tipo de cosas. En política lo que sea, pero juro no meterme más con la ensaimada, para ahorrarme conversaciones como esta.

Solo le ha faltado un «Que te coma Txapote».

Solo ha faltado eso, pero afortunadamente no hemos llegado a tal extremo.

También tenemos fichada a la poetisa que en su programa rimó dos palabras que acaban en «mada».

Sí, Marina Lobo, guionista, poeta y cómica en ratos libres. Defendió la ensaimada desde un principio, y además hizo esa gran aportación para los anales de la literatura, rimar «ensaimada» con «mamada».

¿Ryanair ha llamado a la Ser pidiendo su destitución por antiensaimada?

Es de las pocas marcas que no ha llamado, porque la especialidad de Hora Veintipico es poner en apuros al departamento comercial de la Ser. Debo decir que Ryanair es una compañía jugona y, por lo que se deja ver en Twitter, le gustan el jaleo y el conflicto. Así es como deberían ser las empresas.

¿Cuándo empieza ‘Hora Veintipico’ la campaña contra la sobrassada?

No, ahí estamos a favor. No ha habido discusión en la sobrassada, salvo en la parte del equipo que es vegana, donde ya entramos en cuestiones ideológicas.

Pretty (Pedro Sánchez) debería comerse una ensaimada en ‘Hora Veintipico’.

Eso sería el culmen de la belleza, el paroxismo de juntar gastronomía y Prettynomía en un mismo espacio. Queremos entrevistar a Pretty ahora que está de gira, pero hemos de darnos prisa o entrevistaremos a un expresidente. Cada semana tiramos la caña, es absurdo que hayamos tenido a Borja Sémper y no a Sánchez ni a Yolanda.

¿Su anfitrión Aimar Bretos come ensaimadas?

No se ha pronunciado, pero luego le pregunto y me temo que sí, porque Aimar es de buen comer.

¿Cada día llama al trabajo antes de ir, para saber si sigue teniendo trabajo?

Tengo una tarjeta de esas que abren el torno de la Cadena Ser para entrar. Cada día que la pongo y funciona, experimento un pequeño orgasmo espiritual. «Mira, hoy no me la han anulado».

¿Es importante que estén en un sitio donde no deberían estar?

Le da un plus de morbo al programa, porque podríamos hacerlo en el garaje de mi casa pero no sería lo mismo. La gente que nos ve es bastante inteligente, y premia que nos permitan hacer chistes sobre la propia Cadena Ser.

¿Pablo Iglesias es su gran rival en el terreno del humor informativo?

Jajaja. Lo está intentando, pero no voy a decir que nos haya fusilado con sus Noticias básicas, porque tampoco nosotros hemos inventado nada. Sin embargo, le falta un poquito de ritmo, con lo grandísimo comunicador que es y lo digo con cero ironía. En Kanal Red no han encontrado el punto de naturalidad que le conviene a su estilo.

Si recibe una caja octogonal, mejor no la abra.

Hombre, la ensaimada bomba, que se ha trabajado poquísimo en ese mundo. La abriré de todas formas, porque me puede la gula.