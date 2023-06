Lorena Bonnin, cantante: "La música clásica es igual que hace 200 años y el mundo está cambiando, nosotros también tenemos que hacer un esfuerzo"

Lorena Bonnin (2003) heredó la pasión por la música de su padre y su abuelo. La joven músico triunfó en el programa de televisión Prodigios de Televisión Española y, más adelante, en la gala de Navidad de la cadena con su interpretación de Costa Diva de Bellini. Además, también cursa los estudios superiores de canto y oboe en el Conservatori Superior de Música de les Illes Balears y combina la formación con proyectos fuera del centro como el concierto con Miquel Àngel Aguiló. VOL_ART 4 tendrá lugar en el Castell de Bellver el próximo 1 de julio y pretende «remover» y lanzar una denuncia a la violencia.

¿Qué supuso el participar en Prodigios de TVE para ti?

Fue algo inesperado, nunca había estado en la televisión. Conocía a gente de toda España con mucho talento y tenía delante un jurado de profesionales que para mí era muy potente. Recuerdo la primera actuación, que antes cantaba Rozalén y yo estaba muy nerviosa. Le pedí si me podía cantar una canción y me cantó la de La Puerta Violeta y fue súper especial. Lo disfruté muchísimo. Siempre dicen que en la tele vas para hacer el show pero también te aporta muchas cosas.

Ganó una beca para un curso en la Universidad Alfonso X El Sabio.

Tenía una profesora que se llamaba Raquel Lojendio, que es una soprano muy buena, y me enseñó a tratar la voz de una forma muy diferente. Descubrí que tenía una voz que no conocía. Por ejemplo, empezó a ponerme un repertorio más agudo y yo solía cantar cosas graves. Fue todo un descubrimiento. También, teníamos como una especie de fisio y corporalmente noté muchas cosas, muchas tensiones, que tenía y no lo sabía.

Cualquiera que la escuche cantar pensará que es más mayor de lo que es, pero lo cierto es que apenas tiene 19 años. No es común ver a gente joven interesarse tanto por la música clásica.

Tuve que investigar un poco sobre el tema antes de empezar las clases de canto lírico porque no sabía nada de la ópera. No veía carteles sobre ópera o música clásica. Fue por iniciativa propia que empecé a educar mi voz: no es que no quisiera interesarme, es que no veía difusión de aquello. Debemos plantear proyectos de música clásica más interactivos y darles visibilidad. En el resto de conciertos, la gente puede comer o beber algo y, en la música clásica, todo es igual que hace 200 años. Si el mundo va cambiando, nosotros también tenemos que hacer un esfuerzo.

Le da clases a un niño de tres años, ¿cómo le inculca a él la pasión por la música?

Intento transmitirle la sensibilidad que de la música. Le pongo de todo, no solo clásica, si no también jazz o pop. Una de sus canciones favoritas, de hecho, es Figaro, de Pierre-Augustin de Beaumarchais. Intento que no vea la música como algo teórico si no como algo más práctico, fantaseando con las melodías y las canciones. Es una forma de llegar a los niños y enseñarles un mundo precioso.

¿Cómo complementa el oboe y el canto? ¿Qué tiene uno que ayuda con el otro?

Me he dado cuenta de que no es sencillo llevar las dos cosas, porque a menudo utilizas los mismos músculos en el canto y en el oboe. He tenido que aprender a separar una cosa de la otra. También es cierto que la respiración del oboe me sirve a la hora de cantar y la interpretación, un poco más teatral, que me ha aportado el canto me ayuda a ser más expresiva a la hora de tocar.

¿Qué siente cuando sube al escenario?

Con el oboe, diría que es algo mucho más íntimo. Como no tienes la palabra, lo expresas a través de un sonido. Con el canto, sientes que también estás expresando un mensaje y, gracias al texto, puedes comunicar muchas cosas. El otro día canté una canción, All I Ask Is You del Fantasma de la Ópera, y mucha gente del público estaba llorando. Me pareció muy potente.

La música es un lenguaje universal. Si tuviera que lanzar un mensaje con su música, ¿cuál sería?

Muchas cosas. Por ejemplo, en el concierto del Castell de Bellver intentaremos hacer una crítica y una denuncia. Queremos que la gente no vaya solo a escuchar música, si no que salga de ahí con una conciencia. Interpretaremos una especie de ciclo en el que sientan, desde principio a fin, cosas que con palabras sin música interpretarías de una forma distinta. Damos un paso hacia la razón. Queremos que te remueva por dentro, que sirva para desahogarse también. Vivimos en una época en la que se usa la música como entretenimiento, para no pensar, y creo que, depende del momento, podemos aprovecharla.

¿Cómo será su participación en el concierto de VOL_ART 4 del próximo 1 de julio?

Miquel Àngel Aguiló me propuso cantar unas piezas de la obra Camins de Saviesa. Me encanta trabajar con él y vi que el proyecto era muy humano, así que acepté. Son tres canciones y cada una tiene una frase de personas que han aportado algo a la humanidad. Una de ellas, por ejemplo, es El débil no puede perdonar, una frase de Mahatma Gandhi que siempre decía “no” a la violencia. Una persona fuerte y con valor puede perdonar, una débil y con orgullo no.