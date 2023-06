Pedro G. Romero: «Los flamencos iluminan zonas de la realidad que de otra manera no comprenderíamos»

Pedro G. Romero (Aracena, Huelva, 1964) es mucho más que un agitador intelectual de la revolución flamenca. Colaborador de heterodoxos como Israel Galván, Niño de Elche, Rocío Márquez o Rosalía. Su wikipedia resume su labor esta forma tan sofisticada: «centra su trabajo en el análisis de sucesos históricos, la vida y la circulación de imágenes, la iconografía sacramental, el gesto iconoclasta de las vanguardias artísticas del siglo XX y el arte moderno, el flamenco, los conceptos e imaginarios sobre las culturas populares, la economía, las políticas culturales, las formas de especulación urbana, etcétera».

Romero personalmente explica mucho más. Cuenta que opera como artista desde 1985. Actúa también como curador y comisario de exposiciones. Fue parte de UNIA ArteyPensamiento y miembro de la PRPC (Plataforma de Reflexión de Políticas Culturales) en Sevilla. Forma equipo de la pie.fmc (Plataforma Independiente de Estudios Flamencos Modernos y Contemporáneos). Participante en Documenta14 Atenas/Kassel y residente en la Academia de España en Roma. Colaborador habitual de la Sociedad flamenca El Dorado de Barcelona. Dirige la colección Flamenco y cultura popular en editorial Athenaica. Trabaja también con bailaores, cantaores y guitarristas flamencos (Israel Galván, Rocío Márquez, Tomás de Perrate, Niño de Elche, Alfredo Lagos, etc.) En 2020 dirige la película Nueve Sevillas y en 2022 el film Siete Jereles. En 2021 publica con la editorial Àrcadia Wittgenstein, los flamencos y los gitanos. Ha sido comisario de Helios Gómez. Días de Ira para la Virreina Centro de la Imagen de Barcelona y el Espacio Santa Clara de Sevilla y de Coreografias, Bailes y danzas de Vicente Escudero en el Centro Lorca de Granada, el Museo Patio Herreriano de Valladolid y el Espacio Santa Clara de Sevilla el pasado 2022. El MNCARS presentó también en 2022 una revisión de su trabajo bajo el título Máquinas de Trovar.

Recientemente como comisario, ha presentado popular en el IVAM de Valencia y ha finalizado el filme de caballo y guitarras este 2023. Es incansable.

En Es Baluard presenta su reciente proyecto que ha desarrollado en Palma y explica en que consiste. «Tras viajar por los distintos archivos de imágenes de las Islas Baleares presento una serie de consideraciones que son notas para hacer una película, en las que he tenido muy en cuenta el punto de vista y la mirada de flamencos, gitanos, exiliados, nómadas, itinerantes del espectáculo, clases peligrosas y contraculturales que dejan rastro en estas islas», detalla. Y añade: «Viajé por Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, y realicé pequeñas aproximaciones a Dragonera y Cabrera. Casa Planas, es el primer archivo con el que trabajé, me sirvió de pauta, con su caos maravillosamente productivo, para acercarme a los otros archivos de imagen y sonido de las distintas islas y entidades públicas, también las antiguas librerías y algunos archivos particulares donde intentaba rastrear las huellas de los flamencos y todo lo que puede asociarse con el flamenco. He contado con la colaboración de Laura Jurado como guía en las islas y para el trabajo con las imprentas con las que he producido el material».

El artista y comisario declara que no existe nada paternalista en esta acción, ni pretende representar a nadie ni tampoco tiene ningún tipo de relación contractual con ninguna comunidad. Lo que realmente le interesa es el punto de vista de los flamencos, como le ayudan a él para aclarar su trabajo. «Ellos iluminan zonas de la realidad que de otra manera no comprenderíamos», subraya.

Por otro lado remarca que sus opiniones sobre políticas sociales y reparto de la igualdad no están en el centro de esta exposición aunque, desde luego, esa es la única manera de asistir a cualquier colectivo, ya que en realidad la exposición pone en juego un mapa de saberes, seguramente distinto al hegemónico, brindándole toda la importancia y trascendencia a esta acción.

«Esta exposición es una posibilidad extraordinaria de ver un film como Amén Romani, que retrata el poblado de Son Banya cuando todavía no era el gran supermercado de la droga sino la miseria absoluta plasmada en1968 cuando una cámara entraba por primera vez al poblado con los jóvenes cineastas, - en aquel entonces -, Pere Planells y Francesc Joan; o fotografías de la guerra civil española inéditas como las del desembarco de los gitanos republicanos en Porto Cristo; o ver a Robert Graves bailando desaforadamente por bulerías en sus famosas fiestas de verano, en este caso con el reportaje completo de La vuelta al Mundo en un Día», detalla.

La exposición se completa con una proyección de los primeros proyectos de cine de Pedro G. Romero y de una pieza escénica elaborada junto a Mariàntonia Oliver, Tomás de Perrate, Los Gemelos de Korea y un grupo de niñas de la barriada de El Hoyo.