El cantante de reguetón Henry Méndez ha protagonizado una polémica en las redes sociales este fin de semana tras su discurso en el Aqua Sound Festival de Mallorca el pasado viernes, una de las festas frecuentadas por los viajes de fin de curso que están llegando a la isla. El vídeo del momento ya acumula más de 300 mil reproducciones y ha desatado una oleada de opiniones en Twitter.

El dominicano empezó su concierto en la isla cantando Que Viva España y acabó con una intervención "reivindicando la bandera": "Siéntanse orgullosos de su bandera. No importa que les digan 'facha'. No importa que alguien les quiera quitar la autoridad de ser español. ¡Siéntanse españoles! El americano se siente orgulloso de su bandera. El francés también. ¡Que viva España, coño!", pronunció el cantante vitoreado por los asistentes. Algunos, acompañaron sus aplausos levantando el brazo e imitando el saludo fascista.

Contestación del artista a las críticas

A partir de ahí el vídeo ha generado todo tipo de comentarios en las redes sociales: hay quienes han descrito el discurso como "punk" y "nacionalismo delirante", mientras que otros han celebrado un gesto "sin complejos". Incluso el propio protagonista ha dedicado varios tuits a la polémica: "No soy ningún revolucionario político. Soy un cantante amante de su patria y la patria que me acogió y me ha dado la oportunidad de crecer como persona y profesional! Gracias España y a todos los jóvenes, dejen el complejo y siéntanse orgullosos de su país y de su BANDERA".

No soy ningún revolucionario político. Soy un cantante amante de su patria y la patria que me acogió y me ha dado la oportunidad de crecer como persona y profesional! Gracias España 🇪🇸 y a todos los jóvenes, dejen el complejo y siéntanse orgullosos de su país y de su BANDERA ❤️ — Henry Mendez (@henrymendez_) 15 de junio de 2023

"No se trata de política ni de colores políticos, ni ideologías. Se trata de sentido común y amor por la patria. No tengo problemas con nada ni nadie, simplemente apoyo las cosas bien hechas, da igual el color bajo el que se realicen, pero que estén bien hechas. #LibertadDeExpresion", ha manifestado en otro comunicado.

No se trata de política ni de colores políticos, ni ideologíasSe trata de sentido común y amor por la patria. No tengo problemas con nada ni nadie, simplemente apoyo las cosas bien hechas,da igual el color bajo el que se realicen, pero que estén bien hechas. #LibertadDeExpresion — Henry Mendez (@henrymendez_) 16 de junio de 2023

Algunos seguidores de su música le han acusado en las redes sociales de "no conocer la historia de España" y de no saber el significado negativo de esos símbolos, a lo que el cantante ha querido dejar claro que conoce la historia y que "el problema es vivir en el pasado y no darse cuenta de que las generaciones van cambiando".

Días después de su concierto en Mallorca, Méndez publicó un vídeo toreando con una bandera de España que ya suma 245 mil reproducciones, en alusión a toda la polémica derivada del concierto en la isla.

Mi respeto a esta nación y a esta bandera 🇪🇸 llamarme lo que os dé la gana! Y repito no tengo nada contra ningún partido político. Yo solo veo un país hermoso, con una cultura increíble y mucha gente linda de corazón ❤️💛❤️ cero complejo y dejen de vivir en el pasado! 🫶🏾 pic.twitter.com/DJDC9wsPJO — Henry Mendez (@henrymendez_) 17 de junio de 2023

Otros discursos similares

Méndez reside en España desde joven y ya ha manifestado en otras ocasiones discursos similares. Como fue el caso del concierto que ofreció en Madrid junto a los cadidatos del Partido Popular -Alberto Núñez Feijóo, José Luis Martínez -Almeida e Isabel Díaz Ayuso- con el objetivo de conseguir el voto de la comunidad latinoamericana afincada en el país.