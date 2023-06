Mitologies | Dins la mar Jònica

Llegesc a la premsa que la senyora Giorgia Meloni, Primera Ministra del Govern d’Itàlia, ha declarat que garanteix la seguretat i defensa del Mediterrani, des de les Illes Balears a l’Estret de Turquia. Ho ha dit en un acte d’homenatge a la Marina Militar italiana. Podem estar contents, si la senyora Meloni garanteix la nostra seguretat. Quan ho he llegit, la primera cosa que m’ha vingut al cap ha estat La Canción del Pirata, de José de Espronceda. «Asia a un lado, al otro Europa, / y allà a su frente Estambul». I igualment que el Pirata del poema llibertari, que vaig aprendre de recitar a l’escola, la senyora Meloni es planta enmig de la mar gran disposada a posar ordre.

Aquell poema era quasi un miracle. La majoria d’antologies de poesia que arribaven a les escoles franquistes el portaven sense cap mirament de la censura. Per què? No en sé trobar una explicació. No s’adonaven d’aquest vers, per exemple: «Que es mi dios, la libertad». Amb deu canons a cada banda, la nau del pirata navegava xalesta en un mar obert, mentre el Pirata es vantava de la llibertat de què gaudia, de la rebel·lió i de la vida al marge de les convencions socials.

Ara, igualment, dona Giorgia estén la mira sobre l’amplària del mar i ens fa a saber que en garanteix la seguretat. Des de les Illes Balears a l’Estret de Turquia. I de què ens vol defensar, aquesta dona? El mateix dia, encara no fa una setmana, en què ella es proclamava defensora a ultrança del Mediterrani, vet ací que una nau de pesca que portava centenars de migrants va naufragar en aigües de Grècia, no gaire lluny de les costes de la península del Peloponès, dins la mar Jònica. La Guàrdia Costanera rescatà 106 persones en vida, alguns, per via d’urgència a causa de la hipotèrmia, traslladats amb helicòpter a la ciutat de Kalamata, però eren molts, probablement alguns centenars, els desapareguts. Ara es diu que hi viatjaven més de quatre-centes persones i, segurament, aquesta xifra és a la baixa. Havien partit de la ciutat de Tobruk, a la costa de Líbia i al sud de Creta, i tenien la intenció d’arribar a Itàlia.

Eren homes joves, entorn dels vint anys. Us recordau de la cançó de Serrat? «Ara que tinc vint anys / ara que encara tinc força / i no tinc l’ànima morta / i em sento bullir la sang...». Eren homes joves disposats a cercar camins nous, una vida més digna, més lliure, menys esclava. Tenien vint anys. La Guàrdia Costanera grega, en veure l’embarcació que duia el viatge tort i anava a mal parar, s’hi acostà amb la intenció d’ajudar-los. Refusaren l’auxili. Volien arribar a Itàlia malgrat les males condicions de la nau. Poques hores després la nau voltejà enmig de la mar i sobrevingué el naufragi.

L’endemà, al sud de l’illa de Creta, els guardacostes rescataren vuitanta migrants que navegaven en un veler a la deriva. Només al llarg dels mesos d’enguany –sis mesos- més de 70.000 refugiats han arribat a les costes d’Itàlia, Espanya, Grècia, Malta, Xipre... Alguns milers han mort pel camí. «No vull menjar peix –deia, fa uns anys l’escriptor napolità Erri de Luca– que s’ha alimentat de carn humana». Els peixos del Mediterrani que la senyora Meloni ha de protegir mengen carn humana. Es mengen els cossos d’aquells que cerquen fugir de la fam, de la misèria ancestral, de la persecució política, de l’esclavitud. Cerquen fugir-ne a la desesperada. Existeixen les xarxes de traficants de persones. Gent que es dedica al negoci del transport d’éssers humans il·lusionats de trobar una altra vida. N’hi ha a Turquia, d’aquests mercaders. N’hi ha a Líbia, a Itàlia –ho sap, això, la senyora Meloni–, n’hi ha al Marroc... Cada dia tornen a morir homes i dones joves, també infants, perduts en el mar. Algú ha dit, i és un gemec desesperat: No són accidents, són assassinats.