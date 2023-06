Cristian Costantiti, batería de Joaquín Sabina: «‘Yo estoy muy tranquilo’, me dijo Sabina antes del concierto en Palma»

Cristian Costantini (Buenos Aires, 1968) es un batería consumado de tercera generación, que a mediodía del sábado pasado fue requerido para sustituir al encargado de las baquetas en el concierto mallorquín de Joaquín Sabina, y nueve horas después subía al escenario ante siete mil espectadores en «una noche mágica»

Para que se haga cargo del tipo de entrevista: «¿Ha vuelto a la realidad?»

Sí. Ni siquiera sabía que Sabina actuaba en Palma esa noche, cuando el pasado sábado a mediodía me llama su bajista Laura Gómez Palma, para decirme que «tenemos una urgencia baterística» .

Así empezaba el sábado más loco de su vida.

Laura me informa de que «tocamos hoy en Palma», y de que su batería valenciano Pedro Barceló ha sufrido un accidente en el baño y que se lo llevan al hospital. Seguido de un «¿tocas hoy?».

¿Tocaba?

Había tocado la noche anterior en el Shamrock del Paseo Marítimo. El sábado tenía libre y no dudé ni un momento, ante la posibilidad de tocar con Sabina el mismo día. Me enviaron el repertorio y una grabación reciente, a las cinco de la tarde teníamos la prueba de sonido.

¿Qué planes tenía usted el sábado pasado?

El cumpleaños de un compañero de mi hijo en el Parc de Sa Riera, al que no pude llevarle.

¿Cómo preparó el concierto?

Solo en casa. Tomo apuntes con mi método muy visual, de cuadrados (inicio), redondeles (estrofa) y triángulos (estribillo), junto al número de compases. Así ves la forma de la canción.

¿De cuántas canciones estamos hablando?

Tomé apuntes de las 21 canciones del recital. Después has de familiarizarte con rasgos propios del concierto, como cuando te indican que el tema «empieza con la guitarra acústica» y otros detalles a afrontar.

¿Qué habría pasado, si no hubieran encontrado en Palma a un batería de su experiencia?

Tal vez hubieran elegido un formato más acústico.

¿Se sabía las canciones?

Algunas las conocía, pero no todas. En cualquier caso, estamos acostumbrados a estas suplencias repentinas, no son infrecuentes. La familia que forman la banda y los técnicos estuvo muy pendiente, y fue una noche mágica.

¿Conocía al mito Sabina?

No lo conocía. Me llamó al camerino antes del concierto y me dijo que «yo estoy muy tranquilo, porque me han dicho que eres fenomenal». Después todo fluyó bien, no hubo errores y el cantante nos sonreía cuando miraba hacia la banda.

¿A cuántas revoluciones le va el corazón, cuando empieza el concierto de Son Fusteret?

Jajaja. Tratas de no pensar en eso, he vivido alguna situación semejante en mis cuarenta años de vida. Has de estar lo más relajado posible para que la música conecte.

¿Cuál fue su estrategia?

Lo único que hice fue bajar un poco el asiento. Utilicé el set y la batería de Barceló, con particularidades de su sello personal como los platillos muy juntos, para que los otros músicos no notaran la diferencia.

¿Llevaba usted amuletos?

No soy de amuletos ni supersticiones. Cada batería coloca el instrumento a su forma, y empleé incluso las baquetas y las escobillas de Pedro, para que el cambio se notara lo menos posible.

¿Su hijo Matías fue a verle?

Estaba en el cumpleaños.

De no haber contado Sabina la peripecia, los espectadores solo habrían notado a un buen batería.

Todos mis amigos músicos me felicitaron y hablaron de «conciertazo». Es una banda excelente, junto a Antonio García de Diego ya había tocado con Rosario Flores.

¿Qué le dice Sabina tras el concierto?

Estaba muy agradecido y contento, además de relajado. Me llevé mucho cariño de ese día. Los técnicos me abrazaban y me decían que «muchas gracias por salvar el concierto, por tu valentía».

Ha tocado usted con los grandes, Aute, Amistades Peligrosas, Hevia, los hermanos Flores o Sergio Dalma.

Toda experiencia te aporta, pero a mí lo que me gusta es tocar, ya sea ante decenas de miles de personas en un estadio con Rosario Flores, o en un club pequeño donde la cercanía facilita la comunicación.

Valga el recital inesperado de Palma por el esperado de Los Angeles que se frustró.

Íbamos a tocar con Hevia, que se había convertido en una estrella mundial, en los Gramnmy latinos. Era en 2001, el 11 de septiembre. Nos tuvimos que conformar con el ensayo general, suficiente para comprobar el concepto del espectáculo que tienen los norteamericanos.

«Mitad mallorquín y mitad argentino», lo retrató Sabina ante siete mil mallorquines.

Es un poco como me siento, me desdoblo en las dos culturas como un llonguet. Escribo en mallorquín y puedo hablarlo.