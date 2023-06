Francisco Copado, director-gerente de la Fundació Pilar i Joan Miró: "Espero ser la persona más idónea para continuar unos años más"

Francisco Copado (Palma, 1974) aspira a continuar en el cargo de director gerente de la Fundació Pilar i Joan Miró en Mallorca, que ha abierto el concurso para renovar su dirección. Cuando fue elegido para el cargo en febrero de 2016, se cuestionó su falta de experiencia. Estos siete años, comenta, han sido como un máster.

¿Hasta cuándo estará al frente de la Fundació Miró?

No hay fecha prevista porque estoy en funciones hasta que se incorpore la nueva persona. El plazo de presentación de solicitudes termina el 13 de julio y a partir de ahí el tribunal evaluará quién es la persona más idónea para continuar con esta labor, o si soy yo. Mi intención es presentarme.

¿Cuál es su sensación ahora? Porque puede que finalice una etapa o que continúe más años...

Correcto. Mi sensación es positiva, soy una persona trabajadora y me dedico a trabajar. Pienso en las posibilidades que habrá, pienso en el proyecto que quiero presentar para que sea el mejor posible para esta Fundació y, a la vez, tengo que gestionar los aspectos del día a día. No sería profesional por mi parte dejar de lado mis obligaciones mientras sigo en el cargo.

Parte con ventaja sobre otros candidatos, ya conoce el puesto.

Es verdad que hay un conocimiento interno, pero no sabes nunca... Espero que sea yo la persona que la comisión y el tribunal consideren más idónea para seguir unos años más en la Fundació.

¿Cuál es su balance después de estos siete años?

Es positivo, no puedo decir lo contrario. He podido cumplir objetivos que tenía marcados desde el inicio de mi proyecto. He aprendido porque la experiencia de trabajo en la Fundació es importantísima, pero sobre todo he aprendido del maestro Miró, en este lugar, que es donde vivió y trabajó los últimos 30 años. Y también de la figura de Pilar Juncosa, vinculada a Miró y que ha sido tan importante para esta fundación.

¿Qué objetivos ha logrado?

Cuando presenté el proyecto había unos objetivos y luego la realidad te marca otras perspectivas y modos de actuación. Uno de los objetivos es haber protegido y haberme preocupado por el patrimonio y la conservación de la Fundació, aunque falta rematarlo con la intervención que se hará en Son Boter.

¿Ha conseguido incrementar el número de visitantes? ¿O no lo tenía como objetivo?

Sí, pero no tanto el número de visitantes como que su experiencia de visita fuera positiva. Ese es uno de los aspectos en los que mi equipo y yo nos hemos centrado, porque la gente no viene por casualidad a la fundación, la gente no está paseando por la calle Joan de Saridakis en Cala Major, como sí puede pasar en otras instituciones de la ciudad.

Habla de experiencia positiva ¿en qué sentido?

Más que en el número de visitantes, que también es importante y que se ha incrementado, de hecho, en este 2023 tenemos el número máximo de visitantes de estos siete años, centrándonos en que la experiencia sea positiva desde que el visitante compra su entrada hasta que entra en la Fundació, visita los espacios, entra en el taller Sert, se maravilla de cómo está, lo bonito que es... Y después Son Boter, cómo se va haciendo preguntas y las vamos resolviendo.

Ha mencionado un récord de visitantes.

En los cinco primeros meses de 2023 han pasado por la Fundació más de 27.000 personas. Y si nos vamos al mismo periodo de 2022, habían pasado unas 20.000 personas, así que es un número bastante significativo.

En su última etapa se ha centrado en rehabilitar distintos espacios.

Es tan importante la difusión de la figura y de otros aspectos de Joan Miró como conservar su legado a través del patrimonio que conforma esta Fundació y que está representado tanto por los talleres de creación como el edificio Moneo.

Si entra otra persona en la dirección, ¿cómo se encontrará la Fundació?

En cuanto a obras, quedará la finalización la rehabilitación de Son Boter. Se encontrará una fundación saneada, con un programa de actividades marcado, con un equipo que tiene ganas de trabajar, pero también con un proceso de estabilización.

Instituciones, administración y herederos del artista

¿Ha tenido la colaboración que deseaba con otras instituciones?

Sí, a veces me hubiera gustado tener más colaboración en proyectos de la que tenemos, pero no se trata solo de nuestra visión, sino de las otras entidades. Se ha podido poner en marcha el Triángulo Miró, la conexión de las tres fundaciones que llevan el nombre de Joan Miró, con la Fundació de Barcelona y el Mas Miró de Montroig, en Tarragona. Y de esto estoy muy orgulloso, de cómo los tres directores, los tres equipos, estamos conectados.

¿Y ha tenido libertad para gestionar como quería?

Sí, desde el rigor y de la profesionalidad, y yendo siempre de la mano de mi equipo, de los órganos de gobierno de la Fundació y de la familia de Successió Miró.

¿Cómo son las relaciones con los herederos de Miró?

Son buenas, tanto con Joan Punyet como con Lola, a los que aprecio mucho. A nivel institucional, también debo decir que son buenas y no tengo más que agradecimiento por la familia y Successió Miró, por la parte de ayuda, los depósitos, las obras. Tenemos un buen convenio marco. Y también es importante destacar el grado de implicación de la familia Juncosa.

En comparación con la Fundació de Barcelona, ¿la de Mallorca es la hermana pequeña?

El tamaño y la envergadura de la Fundació Barcelona es mayor que la nuestra, hay más personal y trabajadores, pero no por eso dejamos de ser más importantes. Las tres fundaciones se complementan y son igual de importantes para conocer la vida, la obra y la experiencia de Miró. A veces se ha visto esta fundación como la hermana pequeña de Barcelona y creo que estos conceptos los tenemos que dejar de lado, porque las instituciones funcionan de manera autónoma y se complementan.

¿Hay posibilidad de incrementar el fondo de obras?

Siempre hay esta posibilidad, pero principalmente se tiene que hacer mediante depósitos o donaciones. Es muy difícil que la Fundació pueda adquirir, sobre todo si hablamos de piezas de telas, esculturas, dibujos...