Lauren Groff en Mallorca: «Si los que gobernasen fueran profesores o gente que cuida de otros, nos iría mejor»

Lauren Groff (Copperstown, 1978) está considerada una de las jóvenes escritoras más importantes de Estados Unidos. Su última novela es Matrix (L’altra editorial y Lumen), en la que reinventa la vida de Marie de Francia, poetisa y abadesa que vivió en el siglo XII y de la que se sabe muy poco. La autora presentará su obra este miércoles, 7 de junio, en Palma, en un acto en el Centro Cultural Sa Nostra, a las 20 horas, con el que se inaugura el ciclo Màtries, noves mirades per reescriure el món, organizado por la Fundació Mallorca Literària

¿Por qué escogió a Marie de Francia?

Me enamoré de ella cuando estaba en la universidad. Ya intenté escribir una novela sobre ella hace diez años, pero no funcionó. Y un buen día, en 2019, una amiga experta en monjas medievales daba una conferencia y ella estaba frente a nosotros, embarazada, radiante, tan fascinada con las monjas... que tuve una visión del libro que necesitaba escribir, que fue Matrix. Fue como un regalo para hablar de cosas que me parecen urgentes hoy. Y retrocedí a la época medieval.

Leyendo la novela, no son tan diferentes los problemas que afrontaban esas mujeres con los de hoy.

La historia es cíclica.

Su protagonista es una mujer imponente, poderosa, que despierta admiración en otras mujeres, pero también miedo en otras...

Sí, el poder es una cosa aterradora, y el poder femenino, particularmente cuando no estás acostumbrado a él, es algo extraño. Pensé en el personaje de Marie para que fuera masculino y femenino a la vez, aterrador y lleno de amor, para poder justificar que era un personaje tan extraño que por eso se barrió de la Historia y no hemos sabido nada de ella.

¿Y cómo ha sido crear ese personaje sabiendo tan poco?

Fue muy divertido. Lo mejor fue que cuando volví a leer los lais y las fábulas, me senté y extraje las cosas que eran más vibrantes e indicativas sobre la persona que los escribió. Y se convirtió en un poema que me sirvió para escribir el texto. Hice lo contrario de lo que los académicos literarios dicen que hay que hacer.

La novela también trata del papel de la mujer en la Iglesia. ¿Ha cambiado en algo?

Bueno, la Iglesia católica es una cosa fascinante. Puedes ver las irrupciones del poder femenino a lo largo de los siglos y como cada vez que se ha querido ensalzar a la virgen María con el culto mariano, ha sido callado por la Iglesia. Hoy creo que hay mucha resistencia, debido a esta estructura masculina jerarquizada. Estuve con unas monjas maravillosas benedictinas cuando me documentaba para el libro. Cada una de ellas se convertía en mi persona favorita sobre la Tierra. Eran muy vulnerables, pero muy brillantes. Una de ellas fue a Francia para aprender a hacer queso y ahora es famosa por ello. La abadesa tenía un doctorado en literatura. Después de que me contaran las cosas más extraordinarias, me encontré con un sacerdote adorable, pero muy mayor y nadie podía entender lo que decía. Pero como era un hombre, era el capacitado para ser el sacerdote de esas mujeres brillantes. Le pregunté a una de ellas cómo era capaz de vivir en una Iglesia que apoya esa jerarquía y me dijo que todas tenían sus convicciones personales.

"No sé cómo es el poder femenino porque no se nos ha permitido saberlo

Marie construye una sociedad solo de mujeres y su novela se centra solo en personajes femeninos...

Es un paralelismo, pero no tengo nada en contra de los hombres, yo tengo un marido y dos hijos y en mi casa las únicas féminas somos yo y la perra [risas]... Hasta hace poco, las mujeres no escribían y estaba relegadas, no eran el centro. Hay una película de George Cukor, Mujeres, es muy buena, con grandes actrices, pero todas las conversaciones que ellas tienen en el filme son sobre hombres. Y es muy frustrante. Y la vi justo el día antes de la conferencia de mi amiga, y creo que eso tuvo que ver con el libro que escribí.

¿Cómo es el poder femenino?

No lo sé porque no se nos ha permitido saberlo. Mi padre, que es un ser adorable, feminista, me solía decir que si las mujeres mandaran no habría guerras, que estaríamos mucho mejor. Pero lo dudo. Somos ambiciosas, humanas y el ser humano, cuando tiene poder, se convierte en corrupto... No creo que sea una cuestión de género, sino de ocupación. Si los que gobernasen fueran profesores o gente que cuida de otros, nos iría mejor.

Las mujeres hemos avanzado en muchos campos, pero al mismo tiempo hay una regresión en la sociedad y más violencia.

Es muy duro, en Florida, donde vivo, se ha llegado al punto de controlar los cuerpos de la gente. En Idaho, las mujeres embarazadas no pueden salir del Estado. Afortunadamente, me gusta la Historia y sé que por todo movimiento que avanza hay otro de retroceso. No hay que ceder ni un paso, pero requiere una gran dosis de enfado y acción para arreglar el mundo.

¿Qué se siente al recibir premios, buenas críticas e incluso los halagos de Barack Obama?

La autora es la que recibe el reconocimiento y las críticas y la escritora es realmente tímida. Tengo que pensar como autora y como la persona vulnerable que escribe libros.