Las primeras palabras a los medios de Manuel Segade tras ser elegido este lunes nuevo director del Museo Reina Sofía fueron de agradecimiento, tanto “al comité de expertos como al Real Patronato y al Ministerio de Cultura: estoy feliz y con muchas ganas de afrontar la tarea de ofrecer el mejor Museo Reina Sofía del que sea capaz”. Segade (A Coruña, 1977), director del Centro de Arte Dos de Mayo (CA2M) de Móstoles desde 2015, fue el candidato que obtuvo la mayor puntuación en el proceso de elección para la nueva dirección del museo madrileño, en sustitución de Manuel Borja-Villel. Un proceso que comenzó el pasado 10 de febrero, cuando las bases del concurso fueron publicadas en el BOE, y en el que compitió con otros ocho candidatos en medio de una fuerte campaña mediática que cuestionaba la labor realizada por su antecesor.

Segade expresaba también ayer su “respeto por el resto de candidaturas” y confesaba el orgullo que suponía su elección “para el Museo Centro de Arte Dos de Mayo que todavía dirijo: la Comunidad de Madrid tiene en Móstoles uno de los museos de arte contemporáneo más importantes de España y creo que mi elección vuelve a demostrar otra vez que en la cultura contemporánea, lo aparentemente menor o geográficamente periférico, constituye una aportación fundamental”. El gestor prepara estos días la inauguración, el próximo 17 de junio y en el CA2M, de la segunda de las exposiciones de Juan Muñoz que ha comisariado (la primera se inauguró en la sala Alcalá 31 el pasado mes de febrero), además de otras dos muestras dedicadas a las artistas Cristina Garrido y Susana Solano.

El nuevo director del MNCARS, cuyo nombramiento será ratificado este martes en el Consejo de ministros, tiene por delante múltiples retos al frente de una de las mayores instituciones culturales de España, entre ellos la permanencia o no de la colección del museo, diseñada por Borja-Villel, la internacionalización y una mayor presencia de los artistas españoles en el museo o el desarrollo de mayores vínculos con la ciudadanía y el territorio por parte de la institución. Y, aunque aún no ha explicado sus futuras líneas de trabajo, el pasado mes de enero, en una entrevista con este El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, sobre la gestión de Manuel Borja-Villel al frente del Reina Sofía y los desafíos a los que se enfrentaba la institución en el futuro, Segade ya planteó un esbozo de la que probablemente sea su hoja de ruta como director del que calificó como “uno de los museos modélicos de Occidente a día de hoy”.

Abrir el museo a otras capas sociales

En esa conversación con este diario, Manuel Segade destacó la enorme importancia de la estructura que soporta, articula y define la actividad del Reina Sofía: “Es un museo que tiene una fundación detrás, que tiene una ley propia, que está estructurado de una forma un poco más contemporánea porque uno de los grandes problemas que tenemos en España”, explicaba el gestor, “es que las estructuras, por lo general, están bastante poco adaptadas a lo que necesita un museo de arte contemporáneo y creo que en el MNCARS toda la parte estructural es, efectivamente, apabullante”.

Respecto a los retos a los que se habría de enfrentar el Reina en el futuro, Manuel Segade destacaba la labor de sus equipos “por permeabilizar el Reina Sofía a su barrio y a la ciudad de Madrid de otra manera, también a otros públicos diversos que no sean solo los turistas o el público habitual de arte en la ciudad, y creo”, señalaba, “que ahí hay un esfuerzo que simplemente ha arrancado con el museo situado, pero hace falta muchísimo más trabajo para que muchísimas más capas sociales circulen por el Reina Sopfía. Yo creo que ahí hay un trabajo apasionante que acaba de comenzar y que sería una pena que cayera en saco roto”.

Más artistas españoles y colección permanente

Además de incidir en la importancia de abrir el museo a otras capas de la ciudadanía, en esa conversación con este diario Manuel Segade también hizo hincapié en algo que ciertos sectores del arte contemporáneo llevan años reclamando: una mayor presencia de artistas españoles en las salas de la institución. En dicha entrevista, el entonces director del CA2M apostaba por “mantener el estatus de peso internacional del museo a través de la programación, combinándolo con que, quizá, debería haber más presencia de arte español en el propio museo, y ahí hay un reto muy grande porque, efectivamente, el MNCARS está muy situado internacionalmente pero ahora habría que intentar que esa proyección estuviese al servicio de la propia escena del arte en España”. Segade señalaba que, aunque no se trataba de una crítica a la dirección anterior, sí creía que esto seguía siendo “una asignatura pendiente”.

Sobre la colección permanente del Reina Sofía diseñada por Manuel Borja-Villel, Segade señalaba que “hay muchísimo trabajo que hacer todavía con las colecciones; las colecciones ya están, existen, solo hay que trabajar con ellas. Creo que el marco en ese sentido ya está construido, te puede gustar más esto o lo otro, pero lo que importa es que hay una colección construida y que a partir de ahí se puede seguir trabajando. Pero creo que hay algo que realmente destaca de este museo, tanto a nivel nacional como internacional, y es que tenemos un museo mejor que el que teníamos, lo fundamental es que no se pierda y por eso”, decía, “yo estoy personalmente tan obsesionado con que no haya ninguna crisis con respecto al cambio de dirección, que no generemos esa crisis porque eso es lo único que hace daño a la institución”. El entonces director del CA2M se refería a la polémica generada en algunos medios respecto a la labor desarrollada por Manuel Borja-Villel durante los 15 años que estuvo al frente del museo y la posibilidad, en su día, de que presentara su candidatura a la reelección.

“Todos sabemos lo difícil que es construir esas instituciones y ponerlas en el lugar en el que están. Y ahora, que eso ya está, se trata de cómo mantenerlo y, sobre todo, de cómo utilizar esas capacidades de otras maneras, con mucha imaginación institucional, que es lo que hace falta siempre, y ver a dónde lleva”, declaraba Segade en esa conversación con este diario, en la que también habló sobre la internacionalización de los artistas españoles: “Cuando estoy fuera me doy cuenta de que interesa menos el arte español que las formas de institucionalización que utilizamos en España. O sea, nuestras instituciones son muchísimo más radicales e interesantes y mucho más experimentales que la mayoría de las instituciones del mundo del arte contemporáneo internacional. Nuestros museos son muy mirados fuera, pero son más mirados por las formas de trabajo que por los artistas que exponemos. Y eso es diferente, eso es un cambio. Pero claro, ahora lo que tenemos que hacer es virar el eje, ¿no? Tenemos las instituciones y la mirada internacional, pero ¿cómo conseguimos que las cosas se muevan?”.

Primeras reacciones a su nombramiento

Entre las primeras reacciones del sector a su elección como nuevo director del Reina Sofía están las palabras de Inma Prieto, directora durante cuatro años de Es Baluard, en Palma de Mallorca, y recientemente nombrada directora de la Fundación Tàpies de Barcelona. En declaraciones a este diario, Prieto cree que la elección de Segade es, “sin duda, una buena noticia porque no solo supone un cambio generacional, algo que es evidente, sino también un cambio importante a la hora de entender la institución y aquellas líneas discursivas que han de nutrirla. Creo que las cuestiones de género y de cierta descolonización de los cuerpos van a tomar ahora otra presencia y también la manera de interrelacionarse con otros organismos y escenas. Creo que el CA2M es buen ejemplo de ello, una institución que desde la periferia ha ido forjando una identidad muy clara y propia, y esto ha sido gracias a la visión de la que le ha dotado Manuel Segade”.

“Manuel Segade es brillante, atrevido y con las ideas claras”, señala a este diario Adrián Piera, presidente del Instituto de Arte Contemporáneo (IAC), que prevé que el nuevo director del MNCARS, “al ser heredero o discípulo de Manuel Borja-Villel, va a mantener lo positivo de su gestión, ese museo de vanguardia, pero Segade también es alguien con un profundo conocimiento del arte español, y por eso creo que tomará buena nota de lo que el sector ha echado en falta en la gestión anterior y prestará una mayor atención al arte de aquí. Si mantiene la internacionalización del museo y las exposiciones de vanguardia al tiempo que aumenta la presencia y el intercambio con artistas españoles, suplirá las carencias del Reina Sofía”.

Lucía Casani, directora de La Casa Encendida de Madrid, donde Segade comisarió en 2011 el proyecto En casa, admite alegrarse “muchísimo” por la elección de Segade como nuevo director del Reina Sofía, a quien considera “sin duda, el mejor de los candidatos, es una persona inteligentísima que tiene una fantástica trayectoria tanto a nivel nacional como internacional, es un gran conocedor del arte contemporáneo que, además, conoce muy bien el contexto”. En opinión de Casani, Manuel Segade “ha demostrado en estos años en el CA2M que se maneja muy bien en el espacio de la comunidad, de lo social, de lo pequeño, al mismo tiempo que es capaz de hacer grandísimas exposiciones, como por ejemplo la de Juan Muñoz. Así que me parece que es una buenísima noticia para todos y, además, Manuel Segade representa completamente a la nueva generación”.

Para Elvira Dyangani Ose, directora del MACBA de Barcelona, el nombramiento de Manuel Segade como director del Museo Reina Sofía supone “el reconocimiento a una trayectoria dedicada a la exaltación del contexto social y museológico en el que cada institución se sitúa”. En su opinión, la elección de Segade es “el premio al trabajo bien hecho, sosegado, desarrollado con el tiempo necesario y asumiendo retos, equívocos y aciertos, desde una institución que no se consideraba de primera línea hasta que el trabajo generado junto a Tania Pardo puso en valor figuras españolas e internacionales claves para otros artistas y para públicos de todo tipo. Su trabajo con la Escuelita y otras formas no hegemónicas de coproducción de conocimiento con las comunidades locales y profesionales del sector es admirable y garantizará, creo, la atención que el Reina Sofía ha prestado a formas de generación de ese tipo conocimiento y trabajo corresponsable, como el museo situado o la investigación sociopolítica y de teoría del arte que la dirección anterior puso en marcha”.

Además, la directora del MACBA considera que Manuel Segade es “una figura clave en las relaciones nacionales e internacionales con estructuras de escala similar al CA2M y think tank, después de celebrar no hace tanto el European Forum for Advanced Practices (Foro Europeo de Prácticas Avanzadas), que propone formas de investigación transdisciplinar y una atención a las ciencias sociales junto a otras prácticas artísticas". "Será extraordinario”, añade Dyangani Ose, “contar con esa experiencia en plataformas como L’Internationale, de la que nosotras, desde el MACBA, formamos también parte. Y, por supuesto, trabajar juntas, ambas instituciones, para avanzar las prácticas artísticas de nuestro contexto”.