La escritora norteamericana Lauren Groff presentará este miércoles, 7 de junio, su último libro, Matrix, una novela que ante todo trata sobre el poder femenino y de la sororidad, pero también del papel de la mujer dentro de la Iglesia. La autora hablará de todas estas cuestiones en un acto organizado por la Fundació Mallorca Literària, dentro del ciclo Màtries, noves mirades per reescriure el món, en el Centro de Cultura Sa Nostra, a las 20 horas.

"No hay diferencia entre el poder femenino y el de los hombres. Las mujeres tienen las mismas condiciones que los hombres, pero no han estado lo suficiente en el poder", ha sentenciado Groff durante una rueda de prensa en Palma. Esta cuestión es una de las que se planteó mientras escribía Matrix, la historia de Marie de Francia, la primera mujer poeta en ser publicada en el país galo, un personaje real, pero sobre el que hay muy poca información.

"Creí que sería bueno escribir sobre ella tras la llegada de Trump al poder", ha explicado la novelista, de cuyo libro Entre las furias Barack Obama dijo que era el mejor que había leído en 2015. Groff ha comentado que desde su época de estudiante se sintió atraída por esta mujer que vivió en la Edad Media. "No sabía prácticamente nada de Marie, pero eso es lo maravilloso, porque se puede construir el personaje. He hecho mucha investigación, pero he construido un personaje ficcionado", ha añadido la autora.

Carme Castells, directora de la Fundació Mallorca Literària, ha recordado que este ciclo de conversaciones sobre literatura que Lauren Groff inaugura comenzó ya en 2016 y que este año se ha querido centrar en la narrativa más reciente y que al constatar que existe ya un equilibrio entre las lecturas escritas por hombres y mujeres, se ha ido más allá para saber de qué escriben hoy las mujeres y si existe una posición femenina en cuento a la literatura.