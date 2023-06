Fira del Llibre de Palma: La literatura juvenil «avala el futuro del libro en papel»

La joven Yaiza Biayna ya luce un autógrafo de Alice Kellen en dos de sus libros. «No he podido traer todos los que he comprado. Tengo en papel los que más me impactan», explica la estudiante de segundo de Bachillerato sobre la costumbre de los adolescentes de leerlos antes en la plataforma digital Wattpad y luego adquirir en formato tradicional los que más les gustan. Este domingo ha acudido a la Fira del Llibre a las nueve de la mañana –había chicas desde las seis de la madrugada– para lograr los autógrafos de esta autora de novela juvenil. Su último título, Donde todo brilla, y el resto de su narrativa han sido los más vendidos de este género en castellano en la 41 edición de la Fira y la sesión de firmas provocó una larga cola de más de 300 personas –el número de entradas– que comenzaba en el paseo del Born y llegaba hasta la plaza del Rosari.

Yaiza también es seguidora de la mallorquina Joana Marcús, que abarrotó el Born el año pasado, y ha ido a todas sus citas en Palma; y le gusta además la influencer, actriz y escritora Rebeca Stones, pero no pudo acudir a sus firmas el sábado por otro compromiso. Repartió autógrafos durante toda la tarde y tuvo fans procedentes incluso de Eivissa, que vinieron a Mallorca el fin de semana solo para conocerla. El fenómeno de la literatura juvenil es recibido con los brazos abiertos por el Gremi de Llibreters debido a que «avala el futuro del libro en papel, uno de los lemas reivindicativos de esta edición de la Fira». Durante diez días han pasado más de 15.000 personas por las 22 casetas instaladas y «uno de los aspectos más destacables ha sido el aumento de visitantes jóvenes, sobre todo adolescentes». El tirón se ha producido por las firmas y las otras actividades para todos los públicos organizadas desde el 26 de mayo. El presidente de los libreros, Àlex Volney, recuerda que «vender libros no es el único objetivo de la feria, sino disfrutar de lo que ofrece y conocer gente que después se pueden convertir en clientes de las librerías». Entre ellos están los niños que acuden a los cuentacuentos y talleres de manualidades, que han sido «uno de los puntos fuertes». Por la mañana Contes desexplicats llenó de espectadores la zona frente a la plaza de las Tortugas mientras un nutrido grupo de parejas de baile de Tandem Club de Swing movía el esqueleto y animaba el centro del paseo del Born. En la otra parte –el escenario frente a la plaza de la Reina– tenía lugar el homenaje a Sam Abrams con una conversación entre el poeta y ensayista estadounidense afincado en Cataluña y el escritor isleño Antoni Vidal Ferrando, quien poco antes había estado firmando libros de sus poemas y novelas, entre ellas la que le dio a conocer, Les llunes i els calàpets. Más de 30 autores mallorquines y de fuera han participado en la Fira con firmas y presentaciones de sus novedades editoriales, como Sebastià Portell, Megan Maxwell, Catalina Alou, Carla Nyman, Nina, Gabriel Bibiloni, Josep Lluís Badal, Andreu Gomila, María Esclápez, Míriam Tirado, Juarma, Joan Jordi Miralles, Laura Ferrero, Marta León y Cristina Campos, que esta tarde ha clausurado el consolidado evento, «una de las manifestaciones culturales de más impacto en el calendario anual de actividades de la capital balear». El presidente del Gremi valora el éxito de la Fira del Llibre como «ejemplo de la inquietud cultural de la sociedad mallorquina». Este año que los libreros han apostado por «reivindicar el libro en papel como herramienta de reflexión» han recibido la grata respuesta de los lectores más jóvenes.