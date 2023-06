Si voleu començar el cap de setmana amb música, podeu anar a l’església d’Alaró, ja que avui a les 11.30h l’organista Miquel Bennàssar oferirà un recital dins el cicle Els matins de l’orgue.

A l’auditori de Porreres i a les 20h, la banda de música La Filharmònica Porrerenca dedica un concert a qui fou batle durant uns anys i gran mentor i president d’honor de la formació, Josep Roig.

A la mateixa hora i a Ses Cases Noves de Santanyí, Luis Mizrahi, violí i Francesca Suau, piano, presenten un concert titulat De Mozart a Piazzolla, que vol ser un viatge musical que comença a Àustria i acaba a Argentina.

Si voleu combinar música i vi, avui a Son Vich de Superna (18.30h), àries i duos d’òpera amb Sonya Godarska (soprano), Vrartislav Kriz (baríton) i Francesc Blanco (piano).

A l’Auditori Sa Màniga de Cala Millor (21h), l’orquestra Acadèmia 1830 ens presenta les versions de cambra de dues obres mestres de la música: El Concert per a violoncel d’Elgar i la Simfonia número 2 de Brahms. Com a solista Jorge Giménez i com a director Fernando Marina.

Per demà diumenge també tenim algunes propostes, una de les quals tendrà lloc a Sa Congregació de Sa Pobla (19h), espai en el qual el quintet de vent metall Riu Dolç Brass interpretarà una selecció d’obres molt conegudes de la música clàssica, versionades per aquest tipus de formació.

I a la Fundació ACA de Búger (19.30h), el duo format per Paula Martos al violoncel i Dina Nedéltcheva al piano interpretarà obres de Beethoven, Schumann i Casadó, entre d’altres.

Una mica més tard (20h) i a l’església del Convent de Manacor, recital d’orgue amb MoniKa Melkova. En el programa, partitures de Bach, Vivaldi, Couperin, Scarlatti i Marchand.

També a les 20h el Club Pollença ens proposa Sonetos del amor oscuro, una col·lecció d’onze sonets de Federico García Lorca acompanyats de bona música. Hi participen: Joan Arto (guitarra), David Domínguez (percussió), Carles Dènia (veu), Toni Mora (teclats), Pep Garau (trompeta), Carmela Cristos (violoncel) i Pep Tosar (recitador).